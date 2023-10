Samsung brengt nieuwe Galaxy SmartTag 2 uit in Nederland: nooit meer iets kwijt

Je spullen kwijtraken hoeft vanaf vandaag niet meer. De nieuwste gadget van Samsung is nu verkrijgbaar in Nederland. Het is de Samsung SmartTag 2, welke je bijvoorbeeld in je portemonnee kunt stoppen of kunt bevestigen aan je sleutelbos.

Galaxy SmartTag 2 in Nederland

Samsung heeft haar nieuwe gadget uitgebracht in ons land. Het is de nieuwe Samsung Galaxy SmartTag 2, het alternatief voor de bekende AirTag van Apple. De nieuwe gadget is een verbetering op de eerder uitgebrachte versie van de accessoire. Het product heeft een lange batterijduur van 500 dagen, een IP67-classificatie tegen stof en water en heeft handige functies zoals de Compass View en Search Nearby. De Galaxy SmartTag 2 kun je bevestigen aan je fiets, je sleutelbos, je reiskoffer of bijvoorbeeld in je portemonnee stoppen. Waar de SmartTag 2 ook uithangt, de locatie ervan vind je terug in de SmartThings app.

Ben je iets kwijt, dan kun je de Lost Mode gebruiken. Anderen kunnen je tag dan scannen, waarna je contactgegevens verschijnen. Je tag zelf kan ook gelokaliseerd worden door de signalen die andere Samsung-toestellen oppikken, vergelijkbaar hoe Apple dit doet, waarbij iPhones zorgen dat AirTags gescand kunnen worden, zodat deze een seintje kunnen geven aan de gebruiker.

De Galaxy SmartTag 2 kost los 39,99 euro en is er ook in een set van vier, waarvoor je 129,99 euro betaalt. Je kunt de SmartTag 2 kopen bij Samsung zelf, bij Bol.com, Coolblue, GSMpunt en MediaMarkt.