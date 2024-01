Samsung teast nieuwe Galaxy Ring na Unpacked

Aan het einde van de Galaxy Unpacked aankondiging van gisteren, heeft Samsung nog kort een verrassing laten zien. Het is de Galaxy Ring. Het is een slimme ring, die we binnenkort officieel zullen gaan zien.

Galaxy Ring in teaser

Gisteren was daar de grote aankondiging van Samsung. De fabrikant kwam hier met de aankondiging van de Galaxy S24-serie. De nieuwe smartphonereeks is voorzien van Galaxy AI, en daarmee erg slim met tal van handige features en mogelijkheden. Aan het eind van het Galaxy Unpacked event had Samsung nog een verrassing klaarstaan. Het merk liet namelijk een glimp zien van de Galaxy Ring. Hoewel de naam niet bevestigd is, gaan we voor het gemak even uit van deze naam. Eerder gingen er ook al berichten rond over deze nieuwe accessoire.

De slimme ring moet gezondheidsinnovaties naar een nieuw niveau brengen. Op het podium wordt gesproken door Samsung over “Een krachtig en toegankelijk gezondheids- en welzijnsapparaat, om de vorm van de toekomstige gezondheid te veranderen zoals alleen Samsung dat kan.” Wat we ons daarbij precies moeten voorstellen, wordt niet duidelijk gemaakt door de fabrikant.

We zien een ronde ring met sensoren aan de binnenkant. De buitenkant is zwart gekleurd. Het is niet bekend of Samsung de ring in meerdere kleuren uitbrengt. Vooralsnog moeten we vooral nog afwachten wat de Galaxy Ring gaat brengen, maar zeker is wel; er staat ons een interessant nieuw product te wachten. Zie jij jezelf al rondlopen met een Galaxy Ring? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.

Samsung heeft overigens ook nog een andere teaser gedeeld. Aan het eind van deze video is ook een duidelijke hint te zien naar de ring.