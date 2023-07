‘Nieuwe Samsung Health Beta verwijst naar Galaxy Ring’

We kunnen binnenkort mogelijk een nieuw product van Samsung verwachten. Dankzij een update voor de Samsung Health app, zien we meer over de Galaxy Ring. Wat is de Zuid-Koreaanse fabrikant van plan met deze slimme ring?

Slimme ring van Samsung

Al enige tijd gaan er berichten rond over een slimme ring van Samsung. In 2015 werd een patent aangevraagd voor een slimme ring. In de jaren erna bleef het vrij stil rondom de ontwikkeling van deze nieuwe gadget, maar nu duikt er toch ineens een nieuw bericht over op. De naam ‘Ring’ is opgedoken in de nieuwste b├Ętaversie van gezondheids-app Samsung Health.

Destijds gingen er berichten rond dat de slimme ring tot van alles in staat zou moeten zijn. Denk aan het bedienen van de televisie of het dimmen van de lichten. Daarna is dus niets meer vernomen. Nu de naam ‘Ring’ opgedoken is in de nieuwste versie van de Health-app, doet vermoeden dat Samsung achter de schermen toch wel degelijk bezig is met de slimme ring. Eerder dit jaar zijn verschillende handelsmerken rondgegaan in het geruchtencircuit. Denk aan Samsung Circle, Samsung Index en Samsung Insight.

Tot nu toe moeten we het zonder verdere gegevens en details stellen. Het ligt door deze ontdekking voor de hand dat de ring in ieder geval ook gebruikt kan worden voor het bijhouden van je gezondheid.