Samsung houdt nieuwe Galaxy Unpacked op 26 juli

Het hoge woord is eruit. We kunnen later deze maand de nieuwe aankondiging van Samsung verwachten. De datum die je kunt omcirkelen in de agenda is 26 juli, dan is namelijk Galaxy Unpacked gepland.

Galaxy Unpacked op 26 juli

Eerder werd al duidelijk dat Samsung eind juli een nieuwe aankondiging gepland had staan. Een datum bleef echter uit, tot nu. Samsung heeft de datum 26 juli bevestigd waarop de nieuwe Galaxy Unpacked aankondiging plaatsvindt. In de afgelopen weken en maanden hebben we al de nodige berichten over Samsung voorbij zien komen, waardoor we een goed beeld hebben van wat we kunnen verwachten.

We verwachten meerdere nieuwe producten van Samsung. Allereerst twee nieuwe foldables. Dit zijn natuurlijk de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 4. Daarbij kunnen we ook de Samsung Galaxy Tab S9-serie verwachten, de nieuwe tabletserie die bestaat uit drie modellen. Deze toestellen zijn allen vandaag nog uitgelekt in een uitgebreide reeks met persfoto’s.

Er gaan daarnaast ook berichten over een nieuwe smartwatch van Samsung. Het zijn genoeg geruchten die rondgaan over de Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic. De kans bestaat dat Samsung deze nieuwe producten ook aankondigt tijdens de komende editie van Galaxy Unpacked.

De officiƫle Unpacked aankondiging is in thuisland Zuid-Korea. De aankondiging is om 13:00 uur Nederlandse tijd en zal ook te volgen zijn via een livestream. Natuurlijk houdt DroidApp je van alles op de hoogte deze dag!