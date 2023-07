Persfoto’s van nieuwe Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 en Tab S9-serie staan online

Een doorgaans goed geïnformeerde bron heeft beelden gedeeld van de drie nieuwe Samsung-producten. Het gaat om de Galaxy Z Fold 5, de Galaxy Z Flip 5 en de tabletreeks van de Galaxy Tab S9. De verwachting is dat ze eind juli aangekondigd worden.

Foto’s van nieuwe Samsung-producten

Een nieuwe aankondiging van Samsung staat gepland voor eind juli. Tijdens deze editie van Samsung Unpacked kunnen we tenminste drie nieuwe producten verwachten. Het gaat om de vouwbare Galaxy Z Flip 5, de Galaxy Z Fold 5 en drie soorten tablets in de Galaxy Tab S9-serie. De nieuwe modellen worden nu uitgebreid in beeld gebracht door de doorgaans betrouwbare bron Winfuture.

De bron heeft een uitgebreid overzicht van foto’s gedeeld, waarop de niewe modellen te zien zijn. Al meermaals zijn de nieuwe toestellen van Samsung in het nieuws gekomen de afgelopen weken. Hierdoor zijn we al aardig wat te weten gekomen over de smartphones en de tablets.

Galaxy Z Fold 5

Laten we beginnen met de Galaxy Z Fold 5, die vrijwel identiek lijkt aan zijn voorganger. Het heeft hetzelfde externe display en dezelfde camera-opstelling. Er zijn echter enkele opvallende verschillen. Zo is de LED-flitser verplaatst en lijkt het toestel dunner te zijn. Dit is te danken aan het nieuwe scharnier, zoals eerder gelekt. De afbeeldingen tonen de Fold 5 in de kleuren beige, zwart en een nieuwe blauwe optie. We hebben enkele van deze foto’s hier geplaatst, zodat je een idee kunt krijgen van het uiterlijk.

Galaxy Z Flip 5

Daarnaast zijn er ook meer afbeeldingen gelekt van de Galaxy Z Flip 5, die beschikbaar zal zijn in vier verschillende kleuren: beige, zwart, groen en paars. Het meest opvallende verschil met de nieuwe klaptelefoon van Samsung is het enorme nieuwe externe beeldscherm. Hoewel de afbeeldingen in deze weergave de grootte van dat scherm enigszins lijken te minimaliseren, wordt gezegd dat het scherm een indrukwekkende grootte van 3,4 inch heeft. Bovendien zal het scherm specifieke apps van Google ondersteunen.

Tab S9-serie

Tot slot hebben we ook een eerste blik kunnen werpen op de Galaxy Tab S9-serie. De Tab S9, S9+ en S9 Ultra hebben allemaal hetzelfde basisontwerp. Ze hebben een groot scherm aan de voorkant met minimale randen (en een inkeping op de Ultra), een S Pen-laadstation aan de achterkant en twee camera’s. Het kleinste model heeft echter maar één camera.

Wat betreft het uiterlijk, is het in wezen identiek aan de Tab S8, maar dat hoeft niet perse negatief te zijn. Volgens geruchten zal Samsung naast het gebruik van de Snapdragon 8 Gen 2-chipset ook een IP-classificatie voor water- en stofbestendigheid toevoegen aan de Tab S9-serie. Dit is een vrij unieke eigenschap op tablets en zou een welkome toevoeging zijn voor gebruikers die hun apparaten graag buitenshuis gebruiken.

Al met al zijn de gelekte afbeeldingen van de Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Tab S9-serie niet zo revolutionair qua design. Toch lijken er enkele interessante verbeteringen en toevoegingen te zijn, zoals het nieuwe scharnier van de Fold 5 en het grote externe scherm van de Flip 5. We zullen moeten afwachten tot de officiële aankondiging om alle details en specificaties te weten, maar tot nu toe lijkt het erop dat Samsung streeft naar een verfijning en verbetering van bestaande productlijnen.