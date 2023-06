Samsung Galaxy Z Flip 5: extern scherm krijgt nieuwe mogelijkheden

Samsung bereidt nieuwe, uitgebreidere mogelijkheden voor bij de Samsung Galaxy Z Flip 5. De toevoegingen gaan over het externe scherm van het toestel. Hiermee kun je namelijk bij het nieuwe model veel meer kanten op.

Galaxy Z Flip 5: meer mogelijkheden

Het externe scherm aan de buitenkant van de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5, krijgt veel meer mogelijkheden. Volgens de berichten wordt er met Google samengewerkt aan het ondersteunen van verschillende apps op het externe scherm van de telefoon. Naar verwachting gaat het hierbij om een scherm met een grootte van 3,4 inch, waarop je dus veel meer kunt dan alleen notificaties kunt zien. Bij de huidige Galaxy Z Flip 4 heb je namelijk slechts een 1,9 inch scherm tot je beschikking.

Foto via 9to5Google

Eerder gingen al berichten rond over nieuwe widgets en functies bij de Z Flip 5. De telefoon zal echter nog meer bieden, waarbij onder andere Google Maps gewoon op het externe scherm gebruikt kan worden. Daarbij is bekend dat ook YouTube en de SMS-app Google Berichten op dit scherm zal werken. We verwachten daarnaast dat het externe scherm ook overweg kan met de apps van Samsung zelf.

Het is nog niet bekend of de mogelijkheden die het externe scherm van de Z Flip 5 krijgt, de Motorola Razr 40 Ultra kunnen evenaren. Dat toestel werd onlangs aangekondigd en heeft nog uitgebreidere mogelijkheden gekregen bij het scherm.