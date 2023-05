‘Samsung Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 worden 26 juli geïntroduceerd’

Dankzij Zuid-Koreaanse bronnen komen we meer te weten over de introductiedatum van de Samsung Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5. Dit zal eind juli gaan gebeuren.

Releasedatum van Z Flip 5 en Fold 5

Eind juli moet het gaan gebeuren, dan presenteert Samsung de nieuwe vouwbare smartphones. De fabrikant zelf heeft nog geen bericht hierover de deur uitgedaan, maar volgens Zuid-Koreaanse media is de datum wel al uitgelekt. Samsung zou de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 twee weken eerder aan willen kondigen, dan normaal gebeurt door de fabrikant.

Volgens de bron komt Samsung met de nieuwe editie van Galaxy Unpacked op 26 juli. Normaliter kiest de fabrikant voor een datum in augustus. In de afgelopen tijd zijn de twee foldables meermaals in het nieuws gekomen. Zo zagen we renders van de Samsung Galaxy Z Flip 5, maar kwamen ook de nodige beelden voorbij van de Fold 5. Bij de Flip verwachten we onder andere een groter extern scherm, aan de buitenkant van de telefoon.

Alle informatie komen we zoals gezegd vermoedelijk 26 juli te weten. Natuurlijk houden we je bij DroidApp van alles hieromtrent op de hoogte.