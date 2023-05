Evan Blass lekt Motorola Razr 40 Ultra persfoto’s

We zien een nieuwe reeks foto’s van een nog onaangekondigd toestel. Het is de foldable van Motorola, de Razr 40 Ultra. Wat is Motorola met het toestel van plan?

Motorola Razr 40 Ultra

Evan Blass is een betrouwbare bron in de telecomwereld. Nu deelt hij nieuwe foto’s van de nieuwe Motorola Razr 40 Ultra. Dit wordt het nieuwe vouwbare toestel van de fabrikant. We schreven van de week al over de Razr 40 zelf, dus zonder de toevoeging Ultra. Dit zal een goedkoper toestel worden volgens de geruchten.

Van de week doken de specificaties van het toestel al op, samen met nog wat foto’s. De Motorola Razr 40 Ultra krijgt buiten een 3,5 inch scherm, een flink scherm met ruimte voor verschillende extra toevoegingen. We verwachten een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset en twee camera’s, vermoedelijk een 12 megapixel hoofdcamera.

Wanneer Motorola de Razr 40 Ultra aankondigt is niet bekend, al spreken geruchten over 1 juni.