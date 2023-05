Motorola’s nieuwe budget Razr duikt op in persfoto’s

We kunnen een nieuwe vouwbare smartphone van Motorola verwachten. De naam is vermoedelijk Razr 40, waarbij deze goedkoper zal zijn dan de Razr 40 Ultra, waarover we eerder al het nodige hebben vernomen.

Motorola Razr 40 in persfoto’s

Motorola gaat al langer rond in het geruchtencircuit met een nieuwe smartphone. Het gaat om de nieuwe foldable van het merk. Sterker nog, er komen twee vouwbare smartphones aan van Motorola. De fabrikant komt vermoedelijk met de Motorola Razr 40 en de Razr 40 Ultra. Hierbij is het eerst genoemde model nu waarschijnlijk te zien op persfoto’s. Onbekend is of het toestel nog de toevoeging ‘Lite’ in de naam krijgt.

De nieuwe Motorola Razr 40 komt net als de Edge 40 beschikbaar in veganistisch leer, ofwel vegan leather. Hierbij kun je kiezen uit de kleuren olijfgroen, paars en crème. Het is niet bekend of er ook niet-lederen kleuren aan zitten te komen.

De Razr 40 moet een goedkoper vouwbaar toestel worden, waarmee het dus verschilt met dat van de Razr 40 Ultra. Waar de Ultra over een 3,5 inch extern scherm beschikt, krijgt het goedkopere model een kleiner scherm. Wanneer de nieuwe smartphone officieel wordt gepresenteerd is niet bekend. Volgens Evan Blass, wordt in de wandelgangen 1 juni als datum genoemd.