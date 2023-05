Motorola Razr 40 Ultra: beelden en specs bekend van foldable

Al eerder kwam de naam ‘Motorola Razr 40 Ultra’ voorbij in het geruchtencircuit. Dat is nu ook het geval. De nieuwe foldable van Motorola komt in beeld en we horen gelijk ook de specificaties van de smartphone.

Motorola Razr 40 Ultra

Een nieuwe smartphone van Motorola kunnen we binnenkort verwachten; de Motorola Razr 40 Ultra. Het merk houdt dit jaar dus vast aan het cijfer 40, dat we eerder al zagen bij de aankondiging van de Motorola Edge 40 Pro. Het is niet echt een geheim dat er gewerkt wordt door Motorola aan een nieuwe foldable, we hebben immers al het nodige aan geruchten voorbij zien komen. Denk aan de rode kleur, waarover we vorige week schreven. Nu zien we meer beelden en komen we de vermoedelijke specificaties te weten. Dit alles dankzij de collega’s van XDA.

De Motorola Razr 40 Ultra krijgt opengeklapt een 22:9 beeldverhouding, wat langer is dan de 21:9 beeldverhouding die tot dusver werd toegepast. Hoewel de schermgrootte nog onduidelijk blijft, krijgt het scherm een resolutie van 2640 x 1080 pixels. De smartphone krijgt aan de voorkant ook een duidelijk groter scherm. Het betreft een 3,5 inch beeldscherm met een resolutie van 1056 x 1066 pixels. Dit betekent dat het scherm bijna vierkant is.

Motorola zou de nieuwe smartphone voorzien van een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, welke vorig jaar in veel high-end modellen werd gestopt. De telefoon krijgt een 12 megapixel hoofdcamera, samen met een 13 megapixel lens, waarschijnlijk een groothoeklens. Opvallend is dat het scherm doorloopt rond de camerasensoren. De smartphone wordt verder voorzien van een 16 megapixel selfie-cam. Wanneer we de nieuwe Motorola Razr 40 Ultra kunnen verwachten is niet bekend. Eerder ging ook al het bericht rond over een kleinere Razr.