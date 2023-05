Samsung Galaxy Z Fold 5: eerste renders tonen het ontwerp

De nieuwe foldable van Samsung wordt in de komende maanden verwacht. Nu kunnen we de eerste beelden van de Samsung Galaxy Z Fold 5 met je delen.

Galaxy Z Fold 5 renders

Online zijn renders verschenen van de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 5. De smartphone, die volgende maand al concurrentie kan verwachten in de vorm van de Google Pixel Fold, is uit de doeken gedaan door OnLeaks. Op basis van de tot nu toe bekende informatie zijn er beelden gemaakt van hoe de Galaxy Z Fold 5 er uit zal komen te zien.

Uit de renders wordt duidelijk dat Samsung niet afwijkt van het eerdere vouwbare ontwerp. De Galaxy Z Fold 5 zal wel andere afmetingen hebben ten opzichte van zijn voorganger. De uitgevouwen Z Fold 5 zal 154,9 x 129,9 x 6,3 mm meten, terwijl de gevouwen afmetingen 154,9 x 67,1 x 13,5 mm meet.

Opmerkelijk is dat de dikte van de telefoon bij het opvouwen slechts 13,4 mm is, wat dunner is dan de vorige Z Fold 4, die varieerde van 14,2 mm tot 15,8 mm vanwege de scharnieropening en de hoek van de schermen bij het opvouwen. Waarschijnlijk zorgt het andere scharnierontwerp dat de dikte afneemt.

Het achterste cameramodule is een ander aspect dat enkele veranderingen heeft ondergaan. De Galaxy Z Fold 5 zal een uitstekend cameragebied hebben met drievoudige camera’s en een LED-flitser, die van de onderkant naar de zijkant is verplaatst.

Verwachtingen

De displays van de telefoon blijven hetzelfde, met een buitenste scherm van 6,2 inch en een binnenste scherm van 7,6 inch, hoewel de verminderde afmetingen suggereren dat de schermranden iets kleiner kunnen zijn.

Waarschijnlijk is er de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 voor Galaxy chipset, zoals we die bijvoorbeeld al zagen bij de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra. Ook wordt er gesproken over LPDDR5X RAM- en UFS 4.0 ROM ondersteuning.

De Galaxy Z Fold 5 zal een driedubbele achtercamera-opstelling hebben met mogelijk een upgrade van de camerasensoren. De plaatsing van de LED-flitser is iets veranderd, van boven naaer beneden. De primaire camera kan 8K-video opnemen bij 30fps.

Uit de doos wordt verwacht dat de Galaxy Z Fold 5 wordt geleverd met One UI 5.1.1 op basis van Android 13, terwijl het wordt beschermd met IPX8-waterbestendigheid en Gorilla Glass Victus 2.

We verwachten dat in de zomer van dit jaar de telefoon, samen met de Galaxy Z Flip 5 officieel aangekondigd wordt.