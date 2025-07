5 toffe eigenschappen van de Poco F7 Ultra

Poco presenteerde eind maart de nieuwe Poco F7-serie. In Singapore werd het doek van de nieuwe toestellen gehaald en DroidApp was hierbij aanwezig. De Poco F7 Ultra heeft echter nog veel meer te bieden dan je zou denken. Wat zijn de tofste eigenschappen van het nieuwe toestel?

Poco F7 Ultra

De Poco F7 Ultra werd samen met de Poco F7 Pro aangekondigd op een eigen event in Singapore. DroidApp was hierbij aanwezig, en publiceerde gelijk de Poco F7 Ultra preview. Na lange tijd uitgebreid testen in de praktijk, konden we al onze ervaringen delen in de Poco F7 Ultra review. Grote minpunten kwamen we niet echt tegen, maar wat was er allemaal goed aan dit toestel?

Design

Veel telefoons lijken op elkaar. De Poco F7 Ultra is wat betreft de voorkant misschien niet een telefoon met een uitgesproken eigen ontwerp, de achterkant is dat wel. Je kunt bij de Poco F7 Ultra kiezen voor de kleur zwart of geel. Ik ben persoonlijk het meest fan van de zwarte kleur van de telefoon. Een deel van de achterkant bestaat uit mat glas, en een deel uit ‘normaal’ glas. Je vindt verder een cirkelvormige cameramodule, welke bij de zwartgekleurde Poco een koperen rand heeft.

Beeldscherm

Het display van de Poco F7 Ultra is ook een prettige. Met een grootte van 6,67 inch is dit AMOLED-paneel goed afleesbaar. Dankzij de piekhelderheid van 3200 nits is het scherm ook nog eens erg goed afleesbaar op zonnige dagen. Dat is een mooie bijkomstigheid, met de zomervakantie in het vooruitzicht. Uiteraard is het scherm van de Poco voorzien van een 120Hz verversingssnelheid, zodat content vloeiend op het scherm vertoond wordt. De vingerafdrukscanner zit eveneens in het scherm, en werkt snel.

Camera

Geen speciale samenwerkingen met camera-fabrikanten zoals Leica, Hasselblad of Zeiss, gewoon een uitstekende camera met enkel de software van de fabrikant zelf. Dat zien we terug bij de Poco F7 Ultra. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, 50 megapixel telelens en 32 megapixel groothoeklens. Met de telelens kun je 2,5x zonder kwaliteitsverlies inzoomen, terwijl je ook nog 5x hybride zoom kunt gebruiken. Zo haal je je onderwerp op afstand alsnog dichterbij.

Opladen

De populairste telefoons, zoals de Galaxy’s van Samsung en de iPhone-toestellen van Apple kunnen veel, maar die merken maken minder vaart met het aanbieden van toestellen die je snel kunt opladen. 25W of 45W is de maximum oplaadsnelheid, en dan houdt het een eind op. Bij de Poco F7 Ultra is de 5300 mAh batterij razendsnel opgeladen, want Poco biedt ondersteuning voor 120W opladen, of 50W draadloos laden. Deze oplader moet je wel nog zelf aanschaffen, maar daarna zit de batterij in iets meer dan een half uur weer helemaal vol.

Gamen

Wil je gamen met de Poco F7 Ultra? Dat is echt geen probleem. De telefoon is voorzien van hoge kwaliteit specificaties, zo schreven we al. De telefoon kan echter ook gebruikt worden met een toffe accessoire; de Razer Kishi. Deze accessoire wordt door Poco ook gepromoot om samen met de F7 Ultra te gebruiken. Het verandert je telefoon in een heuse spelcomputer, met de Razer Kishi als controller. Zo haal je nog meer uit je games!

Je hebt met de Razer Kishi V2 namelijk verschillende knoppen en het aansluiten van het toestel gaat razendsnel, al moet je soms even je hoesje van het toestel halen. Je kunt deze handige gadget gebruiken met zowel Android-toestellen als met een iPhone, dus eventueel ook uitlenen aan vrienden. Er worden verschillende games ondersteund.

Nog meer eigenschappen

We hebben al verschillende specificaties uitgelicht van de Poco F7 Ultra. Maar de smartphone van de fabrikant heeft nog meer te bieden. Denk aan de high-end Snapdragon 8 Elite processor van Qualcomm, tenminste 12GB aan werkgeheugen en tenminste 256GB aan opslagruimte. De smartphone biedt dual-sim ondersteuning (geen eSIM) en dankzij HyperOS over Android, kun je veel aan de interface personaliseren.

Je kunt de Poco F7 Ultra direct aanschaffen bij Belsimpel, Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

Dit artikel is een samenwerking met Poco