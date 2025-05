Roborock Qrevo Master review: is dit de beste robotstofzuiger?

Roborock is één van de bekendste fabrikanten voor een robotstofzuiger. Dweilen, stofzuigen en zelf reinigen, het lukt allemaal met de Roborock Qrevo Master. DroidApp heeft deze robotzuiger in huis gehaald, en onze bevindingen lees je terug in ons testverslag.

Roborock Qrevo Master

Pas als je een robotstofzuiger hebt, merk je pas hoeveel werk het uit handen neemt. Echter zit er nogal verschil in de modellen. Zo hebben we inmiddels op elke verdieping er eentje rijden. Boven een Samsung PowerBot, op de eerste verdieping een Eufy X8 Hybrid en beneden nu de Qrevo Master van Roborock. We hadden een tijdje de Eufy X10 Omni Pro, maar deze had met regelmaat kuren, waarbij hij zichzelf kwijt was of niet meer wilde dweilen.

Met de komst van de Roborock Qrevo Master in huis, merken we pas hoe goed een robotstofzuiger kan zijn. Met de Eufy X10 was ik totdat deze zijn taken niet deed tevreden, maar wat een enorm verschil is dat met deze Roborock. Deze pakt echt alles mee. In de Roborock Qrevo Master review delen we onze ervaringen. Want leuk zo’n robotstofzuiger, je moet er wel flink de portemonnee voor trekken.

De keuze voor de Qrevo Master

Allereerst: deze Qrevo Master hebben we zelf gekocht. Geen review-sample of beloning; hard voor gewerkt zullen we maar zeggen. Er ging flink wat uitzoekwerk aan vooraf; want als je eenmaal tot de conclusie bent gekomen dat je een Roborock wilt hebben, welk model wordt het dan? Op Reddit verscheen onderstaande tabel met alle verschillen en overeenkomsten. Allemachtig, wat een keuze biedt deze fabrikant aan. Een zelfreinigend basisstation, dweilen met roterende pads, een goede zuigkracht voor de twee katten die hier lopen, een gebruiksvriendelijke app en een niet overdreven hoge prijs, maakten de keuze voor de Qrevo Master.

In de doos en instellen

In de grote doos van de robot zit alles wat je nodig hebt, maar helaas geen reserveonderdelen. Echter kun je deze bij de fabrikant zelf nog kopen, of met wat zoektocht op AliExpress kun je ook daar de reserveonderdelen scoren. Geleverd wordt verder het dockingstation, een stofzak, kabel, de roterende dweilpads en een gebruiksaanwijzing. In een mum van tijd is de stofzuiger ingesteld en gekoppeld aan de prettig werkende Roborock app. Jammer is dat zowel de spraak als de app niet Nederlandstalig is. De handleiding is dit wel. De robotzuiger maakt verbinding via een 2,4GHz WiFi-verbinding.

Eigenschappen

De Roborock Qrevo Master heeft verschillende voordelen. Zo is er een zijborstel die uit kan steken, net als ‘de mop’ die beschikt over deze FlexiArm-technologie. Dit zorgt ervoor dat de robotstofzuiger goed in de hoeken komt en bij de mop langs de randen. Er is een zuigkracht van 10.000 Pa en een duoroller borstel. Zowel de borstel als de dweilpads kunnen opgetild worden door het apparaat. Navigeren gaat middels verschillende technologieën, waaronder de LiDAR-sensor.

Het basisstation van de robot is flink. In het midden is de stofzuigerzak geplaatst, erboven de twee watertanks. Een voor schoon water, eentje voor vuilwater. Het basisstation is zelfreinigend. Hierdoor heb je er heel weinig omkijken naar. En dat klopt. Na ruim 1,5 maand heb ik hier nog niets aan hoeven doen. Uiteraard wordt de stofbak in de zuiger automatisch geleegd in het station en ook voor het dweilen hoef je niet veel te doen. Behalve even het vuile water afvoeren en het schone water vullen. Met een volle tank kan meerdere keren het huis gedweild worden. De dweilen worden gedroogd met warme lucht, dit gebeurt op 45 graden bij dit model. Hierdoor moeten onaangename geuren voorkomen, net als schimmelgroei.

De Roborock Qrevo Master beschikt over een intelligente vuildetectie. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid vuil in het water. Indien nodig wordt de dweilsessie nog een keer gedaan, zodat je een schoon eindresultaat krijgt. Daarbij hoef je ook niet in te zitten over je huisdieren. Als een huisdier gedetecteerd wordt, wordt de hoofdborstel uitgeschakeld en gaat de robot aan de kant. Je kunt de robot bedienen via spraakopdrachten, via Google Home, Amazon Alexa en Apple Siri.

De app

We stipten het al aan; de Roborock Qrevo Master is prettig te bedienen via de app. Deze werkt uiteraard op zowel Android als op Apple iOS. Allereerst laat je de Roborock de plattegrond maken; iets wat ook werkt voor meerdere verdiepingen. Daarna kan de pret beginnen. Op het startscherm zie je de actuele status en kun je kiezen uit bepaalde routines, welke je ook zelf kunt samenstellen. Zo is er de mogelijkheid om een ‘After Meal’-routine te gebruiken, waarbij de keuken en eetkamer schoongemaakt worden.

Via de Roborock app kun je niet alleen de robotstofzuiger bedienen, je kunt er ook nog allemaal andere dingen mee doen. Een toffe functie die Roborock aanbiedt, is de mogelijkheid om mee te kijken met het apparaat. Je voelt je weer helemaal kind, waarbij je tijdens het stofzuigen meerijdt door je huiskamer. Je kunt dan ook een videogesprek voeren, door de microfoon en speaker in de stofzuiger. Daarbij kun je instellen dat de robot automatisch een foto maakt als hij je huisdier tegenkomt. Een andere optie is dat de robot op zoek gaat naar je huisdier, als je deze kwijt bent. Allemaal op afstand.

Een handige toevoeging, is dat je in de app kunt instellen dat het opladen van de robotstofzuiger buiten de piektijden moet gebeuren. Zo kun je instellen dat je dit wil doen wanneer de stroom het goedkoopste is. Je kiest dan zelf de tijden.

De Roborock app laat je verschillende zaken instellen. Zo kun je vier standen kiezen voor de kracht van het stofzuigen, en drie standen voor het dweilen. Echter kun je ook zelf handmatig de hoeveelheid water voor de dweil nog aanpassen. Je kunt zelfs nog aanpassen dat bijvoorbeeld de gang wel gestofzuigd en gedweild moet worden, maar dat je de woonkamer alleen gestofzuigd wilt hebben. Dit kun je per zone doen, en ook die zones kun je nog aanpassen naar eigen wens.

Andere zaken die je in kunt stellen zijn bijvoorbeeld een stille modus voor de nachtelijke uren, het type vloer dat je hebt in huis, het krachtiger stofzuigen van gebieden waar je huisdieren zijn en nog veel meer. In de app kun je overigens bijhouden op hoeveel procent van de kamer hij is; zodat je weet of hij bijna klaar is met zijn schoonmaakronde.

In de praktijk

We gebruiken de Qrevo Master beneden, waarbij het gaat om een vloeroppervlakte (volgens de app) van 48 vierkante meter. In de app zie je precies welke route het apparaat aflegt en wat ‘ie onderweg is tegengekomen. Is je hond of kat gespot, dan wordt dat genoteerd, maar ook obstakels worden vastgelegd en getoond in de app. Of het nou een kabel, schoen of iets anders is, je ziet het direct terug in de applicatie. We ervaren de obstakeldetectie als erg goed, waarbij geen kabels door de kamer worden gesleept. Daarbij hebben we hem nog niet kunnen betrappen op het hard ergens tegenaan rijden. De Qrevo Master gaat zorgvuldig met je spullen om.

De robot doet hier vooral zijn werk op een PVC-vloer, maar ook de deurmat en een flink vrij hoogpolig vloerkleed moeten gereinigd worden. Ook hier laat de Qrevo Master geen steken vallen. Hij verhoogt zijn zuigkracht en ook het kleinste vuil wordt meegenomen door het apparaat. Kleine chipsresten in het vloerkleed zijn geen probleem voor het apparaat. Daarbij valt op dat de Roborock zich nog nooit heeft vastgereden, waar de eerder besproken Eufy X10 zichzelf het al aardig vaak moeilijk heeft gemaakt.

Wat betreft het stofzuigen doet het apparaat het prima. Het gebeurt zelden dat er iets wordt gemist door de borstels. Zowel op het vloerkleed als op de vlakke vloer. Naar onze mening kan het wel een efficiëntere route nemen, omdat hij later nog een keer terugkeert voor de woonkamer, maar het wordt wel allemaal meegenomen. Dweilen doet de Roborock Qrevo Master ook vrij goed. Hoewel er druk gezet kan worden op de dweilen, komt dat niet in de buurt van wat je zelf met de hand doet. Bij diepere vlekken, is zelf dweilen dan ook nog wel nodig. Oppervlakkige vlekken neemt het apparaat wel keurig mee tijdens het dweilen.

Middels spraakcommando’s kun je direct taken laten uitvoeren door de robotstofzuiger. Met het commando ‘Hello Rocky’ kun je aangeven dat er harder gedweild moet worden, of dat er een andere taak uitgevoerd moet worden.

Qua batterijduur zit het wel snor bij de Qrevo Master. Voor de (volgens de app) 42 vierkante meter grote benedenverdieping hier, neemt de robotstofzuiger precies een uur de tijd om te stofzuigen. Met de zuigkracht op turbo, verbruikt hij 35 procent. Met dweilen van deze oppervlakte doet hij er ongeveer een kwartier langer over. Mede omdat de mops tussendoor gewassen worden. Na het dweilen kun je in de app zien waar het het meeste vuil was op de verdieping.

Beoordeling

We zijn erg enthousiast over de Roborock Qrevo Master. We hoeven echt minder te stofzuigen met de hand, dankzij de aanwezigheid van Rob, zoals we hem hebben genoemd. Direct zagen we al dat de Roborock het beter doet dan de eerdere Eufy. Daar staat wel een flinke prijs tegenover. Voor zo’n 900 euro staat de Qrevo Master in het wit of zwart bij je thuis. Het kost wat, maar het neemt zoveel werk uit handen!

De Roborock Qrevo Master kun je direct aanschaffen bij Bol.com en bij Amazon.