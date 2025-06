De beste smartphones tot 600 euro (06/2025)

Smartphones zijn er in vele prijzen en budgetten. Wil je niet meer dan 600 euro uitgeven aan je nieuwe smartphone, dan is er een hoop aan smartphones te kiezen. Maar welke is de beste en welke past het meest bij je wensen? We helpen je onafhankelijk, in een nieuwe editie van het DroidApp Koopadvies.

Beste smartphone tot 600 euro

Het aanbod van mobiele telefoons is gigantisch. In iedere prijscategorie zitten uitstekende toestellen, maar ook smartphones waarbij niet alles even goed is. Wil je niet meer dan 600 euro uitgeven, dan valt er een hoop te kiezen. DroidApp helpt je met het maken van een keuze, middels het DroidApp Koopadvies. Onafhankelijk, en samengesteld op basis van onze jarenlange kennis en ervaringen. Wat zijn de beste smartphones tot 600 euro?

Motorola Edge 60 Pro

Recent heeft Motorola de Motorola Edge 60 Pro uitgebracht. Deze smartphone biedt een strak ontwerp in verschillende fijne kleuren. Wat vooral strak is aan dit toestel, is het doorlopende scherm aan de zijkant. Dit zorgt ervoor dat de telefoon nog meer premium oogt. Aan boord is de MediaTek Dimensity 8350 Extreme chipset, en deze is in de praktijk lekker snel. Een groot voordeel: je hebt direct 512GB aan opslagruimte tot je beschikking. Qua AI-functionaliteit loopt Motorola wel iets achter. Groot voordeel haal je uit de 6000 mAh batterij die lekker lang mee kan gaan, en ook weer 90W opladen. Wel jammer is het wat magere updatebeleid: 3 Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. De 50 megapixel camera wordt goed beoordeeld en ook kun je met de telelens 3x optisch inzoomen. Het leuke: inmiddels is de telefoon al goedkoper te vinden dan de adviesprijs van het toestel.

Verkrijgbaarheid: Belsimpel, Coolblue, Bol, Mobiel en MediaMarkt

Motorola Edge 60 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 479,00 euro

Samsung Galaxy S24

Nu zul je misschien bij de Samsung Galaxy S24 denken aan een toestel van vorig jaar; de Galaxy S24 bewijst dat hij ook in 2025 nog prima aangeraden kan worden. De smartphone is immers van alle gemakken voorzien en krijgt ook vanaf nu nog zes jaar Android- en beveiligingsupdates. Inmiddels is de Galaxy S24 fijn in prijs gedaald. Fijn is dat het toestel lekker compact is. Ideaal dus als je geen grote smartphone wilt. De telefoon heeft een 6,2 inch AMOLED-scherm en een Exynos 2400 octa-core chipset. De accuduur is niet de allerbeste en standaard is er 128GB opslagruimte; de camera biedt wel weer alles wat je nodig hebt met een triple-camera uitrusting. Meer lees je in de Galaxy S24 review.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 519,00 euro

Google Pixel 9

De Google Pixel 9 bevindt zich in de prijsklasse tot 600 euro. Ook dit toestel is relatief compact en biedt de eigen Tensor G4 chipset. Groot voordeel: je krijgt snel de updates en wel zeven jaar lang (nu nog zes jaar). Er is een standaard 50MP lens en een 48MP groothoek; een telelens is dus niet aanwezig. Google voorziet de Pixel 9 van een 4700 mAh batterij, al zit snelladen er nog niet in. Houd er rekening mee dat de Pixel-interface wat minder uitgebreid is dan andere skins. Daarentegen heb je wel de pure Android-beleving. Een kritiekpunt dat weleens voorbij komt is de accuduur.

Google Pixel 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 589,00 euro

Fairphone 5

Wil je een meer duurzame keuze maken, dan kan de Fairphone 5 het overwegen waard zijn. Reserveonderdelen zijn goed verkrijgbaar en je krijgt lange tijd updates; tot en met 2031. Dit bestaat uit acht jaar beveiligingsupdates en vijf Android-updates (tot en met Android 18). Wel duurt het updaten bij Fairphone tot nu toe veel langer dan bij andere merken. De batterijduur is gemiddeld van de 4200 mAh, maar deze kun je wel zelf vervangen. De camera is qua specs goed, maar in de praktijk stelt deze teleur. Al onze bevindingen lees je terug in de Fairphone 5 review. Wij zouden de Fairphone 5 alleen kiezen als je geen hoge eisen hebt en het milieu hierin belangrijk vindt.

Fairphone 5 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 548,00 euro

Nothing Phone (3a) Pro

De Nothing Phone (3a) Pro is een uitgebreide mid-end smartphone met een 6,77 inch groot scherm. Het is het grootste toestel uit dit rijtje. De smartphone wordt geleverd met 12GB RAM en 256GB aan opslagruimte. Je kunt de triple-camera gebruiken met 50MP hoofdcamera en 50MP telelens met 3x optische zoom. Aanwezig is de Snapdragon 7 Gen 3 chipset en een 5000 mAh batterij met 50W snelladen. De smartphone van Nothing krijgt zes jaar beveiligingsupdates en drie Android OS-updates. Dit betekent een Android-update tot en met Android 18.

Verkrijgbaarheid: Coolblue, Belsimpel en Amazon

Welke telefoon moet ik kiezen?

De smartphones in dit lijstje zijn al een selectie van de beste smartphones die je in een prijsklasse tot 600 euro kunt kiezen. Het hangt van je wensen af, welke smartphone de beste is voor jou. Vind je de camera het belangrijkste, dan zouden we voor de Motorola Edge 60 Pro of Pixel 9 gaan, al maakt ook de S24 prima foto’s. Vind je de accu belangrijk; dan kan je niet om de Motorola heen. Voor de langste periode van updates zouden we de Pixel 9 aanraden. Wil je een keer wat anders, met bijvoorbeeld een lichtgevende achterkant; dan is de Nothing Phone (3a) Pro een leuke keuze.