Android in mei 2025: beste apps en belangrijkste nieuws

Iedere maand vind je op DroidApp een mooi overzicht met de beste apps, en het belangrijkste nieuws. Dat doen we deze maand ook. Dit is het Android overzicht van mei.

Android in mei

DroidApp reisde in mei naar Londen. OnePlus presenteerde daar het nieuwe OnePlus AI, met een nieuw pakket aan nieuwe functies die we op toestellen van de fabrikant kunnen verwachten. Er was meer nieuws. Zo was er Google met de aankondiging van Android 16, Wear OS 6 en het nieuwe Material 3 Expressive design voor Android. Verder zagen we Find Hub en uitbreiding voor Gemini.

Samsung startte met het bètaprogramma voor One UI 8, gebaseerd op Android 16. Motorola presenteerde eind van de maand de nieuwe Moto G56, G86 en G86 Power die deze zomer worden uitgebracht. Spotify heeft een grote update gekregen met nieuwe functies en een verbeterde bediening. Volgens geruchten werkt Xiaomi aan een Google-vrij HyperOS 3.

Bij Odido kun je nu een goedkoper Unlimited abonnement kiezen met een hele hoge snelheid van 1Gbit/s. Mozilla stopt met Pocket en Garmin presenteerde nieuwe smartwatches. Sony toonde de Xperia 1 VII en. Nieuwe WH-1000XM6 hoofdtelefoon. Bij Huawei ging het doek van de Watch 5 en ook van de Watch Fit 4 en FreeBuds 6. Samsung kwam met de dunne Galaxy S25 Edge.

Reviews

In de maand mei verschenen verschillende uitgebreide reviews op DroidApp. Denk aan smartphones, maar ook de nieuwste smartwatch van Huawei. Deze reviews verschenen online:

Vergeten

Vier nieuwe edities verschenen in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’.

Specials

Twee interessante specials verschenen in mei op DroidApp. Ben je op zoek naar de beste parkeer-app, of twijfel je nog tussen de Xiaomi 15 of Xiaomi 15 Ultra? Dan vergelijken we de camera’s uitgebreid voor je.

Beste apps

In mei hebben we verschillende apps besproken op DroidApp. Een selectie met de beste apps van de afgelopen maand, zetten we hieronder op een rij.

Jumbo

Supermarkt Jumbo heeft een nieuwe app uitgebracht voor Android (en iOS). Met de nieuwe versie van de applicatie worden twee apps gecombineerd tot èèn. Het spaarprogramma Jumbo Extra’s vind je vanaf nu in de vernieuwde app. Verder vind je er de aanbiedingen, en ook je bestellingen zijn er terug te vinden. Voor degenen die online via de app bestellen, zijn er verschillende verbeteringen. Waaronder het aangeven hoeveel statiegeld je in gaat leveren, en het aanpassen van een bestelling op meerdere toestellen moet beter werken.

Q-Park

In ons overzicht van beste parkeer-apps, namen we de Q-Park app al mee. Mede vanwege de enorme prijsverhoging bij EasyPark. De applicatie van Q-Park kun je niet alleen in hun parkeergarages gebruiken, maar ook voor parkeren op straat. Het grootste voordeel; geen transactiekosten. Alles over de Q-Park app, lees je in het uitgebreide artikel van ons.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp App is onmisbaar op je smartphone of tablet. Je blijft direct op de hoogte van het belangrijkste nieuws over Android, smartphones, apps en al het nieuws eromheen. Handig met notificaties bij een nieuw artikel, toegang tot de toestelspecs en zonder reclame.