    dinsdag 3 februari
    Android in januari 2026: de beste apps en het belangrijkste nieuws

    Stefan HageDoor Geen reacties4 minuten leestijd

    De eerste maand van het jaar 2026 zit erop. De maand februari is begonnen! We blikken in dit artikel terug op de afgelopen weken. Wat was het belangrijkste nieuws en wat zijn de beste apps van januari?

    Android in januari

    Januari lijkt ieder jaar weer, veel langer te duren dan andere maanden. Maar nu is de maand januari dan echt voorbij. Tijd om, net als iedere maand, terug te blikken op de afgelopen 31 dagen. Welke gebeurtenissen waren belangrijk en wat zijn de beste apps van januari 2026? Alles zetten we op een rij.

    Interessant nieuws was er over OnePlus. Het merk zou aan een zijden draadje hangen, maar de fabrikant ontkent. Eerder gingen ook al hierover geruchten. Ondertussen kwam Oppo met de Reno 15-serie en Huawei met de FreeClip 2. Xiaomi toonde haar nieuwe Redmi Note 15-modellen. Motorola introduceerde de nieuwe Moto G-serie met vier nieuwe modellen, maar ook met de nieuwe Razr Fold en de Motorola Signature. Bij Poco ging het doek van de Poco M8-modellen. Ook Anker toonde nieuwe producten.

    Instagram gaat door met testen van veranderingen. DroidApp wist te berichten dat verschillende accounts nu niet drie, maar maximaal 5 hashtags kunnen gebruiken. Het project Nova Launcher wordt weer opgepakt en lijkt een nieuw leven ingeblazen te worden. Het begin is echter minder rooskleurig. Betaal-app Tikkie is nog altijd ontzettend populair. De dienst deelde statistieken over het jaar 2025. Google maakte er aan het eind van de maand nog een potje van met updates, en bracht afgelopen woensdag een enorme noodupdate uit voor Pixel-toestellen.

    Nog extra leesvoer hebben we in de vorm van de volgende artikelen:

    Reviews en tips

    Vergeten

    Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ is uitgebreid met nieuwe edities. Dat zijn de volgende modellen:

    Beste apps

    We hebben in januari verschillende applicaties besproken op DroidApp. Wat zijn de beste apps van januari? We zetten ze op een rij.

    Electroverse review

    Octopus Electroverse

    We hebben uitgebreid gesproken over Octopus Electroverse. In de uitgebreide Electroverse review bespreken we deze handige, fijne laadpas-app. Wat ons betreft is dit een absolute must-have voor de EV-rijder. Je kunt door heel Europa en ook in Nederland bij heel veel laadpalen terecht met deze dienst. Leuk voordeel: doorgaans is de dienst goedkoper dan ANWB. In de dienst zie je direct wat een laadpaal kost, of er goedkopere laadpalen in de buurt zijn en je kunt de routeplanner gebruiken. Wil je zelf aan de slag met Electroverse, meld je dan aan via deze link. Je krijgt dan 5 euro laadtegoed na je eerste sessie.

    Ontwikkelaar: Octopus Energy
    Prijs: Gratis

    ABRP 7.0

    ABRP 7.0

    Er is meer nieuws voor de EV-rijder. De ontwikkelaars van A Better Routeplanner hebben ABRP 7.0 uitgebracht. Deze applicatie is een ontzettend handige tool om je rit met de elektrische auto te plannen. Nieuw in deze versie zijn meer route-opties en een compleet nieuw ontwerp. Verder kun je kleuren toewijzen aan je elektrische auto(‘s). Ook herken je nog sneller het vermogen van de snelladers en zijn er handige laadnetwerkbadges.

    Ontwikkelaar: Iternio Planning AB
    Prijs: Gratis

    Gmail Material 3

    Gmail

    Gmail heeft ook wat aandacht gehad deze maand. De ontwikkelaars van de maildienst hebben een nieuwe Material 3 Expressive widget toegevoegd. De nieuwe widget is verder verfijnd, waardoor deze prettiger is in het gebruik. Daarnaast heeft Google bekend gemaakt dat er verschillende Gemini 3-functies toegevoegd worden aan de dienst.

    Ontwikkelaar: Google LLC
    Prijs: Gratis

    Bonustip: DroidApp app

    We hebben natuurlijk ook de DroidApp app. Onze eigen applicatie brengt je het belangrijkste nieuws rondom Android, smartphones, tablets, accessoires, providers en alles eromheen. Ook heb je toegang tot onze uitgebreide reviews, tips, specials en meer. Ook de toestellendatabase met specificaties en prijzen vind je terug in de DroidApp app.

    Ontwikkelaar: Apps byLuke
    Prijs: Gratis

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

