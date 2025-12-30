De 20 beste Android-apps van 2025

In de afgelopen twaalf maanden hebben we de nodige Android-apps besproken. Wat zijn de beste applicaties van het afgelopen jaar? Een overzicht met de beste apps van 2025 zetten we op een rij in het jaaroverzicht.

Beste apps van 2025

Op DroidApp bespreken we niet alleen het nieuws, maar besteden we ook aandacht aan smartphones, tips, specials en natuurlijk apps. In de maand december blikken we uitgebreid terug op het afgelopen jaar, en in dit artikel kijken we naar de 20 beste apps van 2025. Wat zijn de beste apps van het jaar? We zetten ze op een rij in willekeurige volgorde.

Van de week verscheen onze publicatie van de DroidApp Awards 2025, met daarin de beste smartphones van het afgelopen jaar.

Androidify

Google laat de app Androidify herleven! Jaren geleden verdween deze applicatie, maar in september bracht Google de app terug. Met Androidify kun je je eigen Android-robot samenstellen, waarbij je nu ook gebruik kunt maken van AI. Je kunt hierbij een foto importeren van jezelf, en deze laten transformeren naar een Android-robot. Je kunt echter ook een prompt ingeven met hoe de robot van je wensen eruit moet komen te zien. Mogelijkheden genoeg!

AllTrails

Eerder dit jaar hebben we aandacht besteed aan de app AllTrails, in de AllTrails review. Deze applicatie is een handige app voor wandelaars in binnen- en buitenland. In de toepassing vind je vele routes, kaarten en nuttige informatie. Je kunt AllTrails ook gebruiken voor je fietsroute of paardrijden, maar dus ook voor hardlopen of wandelen. Je kunt filters gebruiken om een route te vinden die aan je wensen voldoet, zoals op basis van wat je wilt zien, de afstand, interesses en de moeilijkheidsgraad.

Weeronline

De applicatie van Weeronline kwam als winnaar uit de bus in onze jaarlijkse, uitgebreide Weer-app test 2025. De app van de Nederlandse ontwikkelaar wist de meeste punten te behalen met de accuraatheid, en ook de bediening en informatievoorziening van Weeronline is erg prettig. Je hebt nauwkeurig inzicht in het weer voor de komende 48 uur, en de komende dagen. Uiteraard is er een radar en zie je in één oogopslag of het nog een uurtje droog blijft om een rondje te wandelen.

Gemini

Steeds vaker krijgen we in het dagelijks leven te maken met AI. Niet alleen is er ChatGPT, Google heeft Gemini. In het afgelopen jaar zijn hiervoor de nodige verbeteringen uitgerold. Zo is het AI-model verbeterd met Gemini 3.0, maar er is nog een belangrijke verbetering doorgevoerd. Met Nano Banana Pro maak je nog realistischere afbeeldingen. Dat noemden we al in het eerder geschreven artikel, waarbij we onder de indruk waren van de resultaten.

Notion

In een eerdere Notion review hebben we deze ontzettend fijne notitie-app al eens besproken. De applicatie maakt het mogelijk om op meerdere platformen, waaronder Android, je notities en lijstjes bij te houden. Daarbij kun je met handige acties werken, om een tabel in te voegen, te werken met een andere opmaak of om andere handelingen uit te voeren. In Notion zit ook een AI-functie die snel voor je aan de slag kan om tijd te besparen.

Proton Authenticator

Voor verschillende diensten dien je in te loggen met een Authenticator-app. Deze apps ken je bijvoorbeeld al van Microsoft of Google, maar nu doet het privacy-vriendelijke Proton dus mee, met Proton Authenticator. De app kun je gebruiken om in te loggen middels 2FA en biedt ondersteuning voor meerdere apparaten. Er is gewerkt aan een hoge beveiliging, zoals je van het Zwitserse Proton gewend bent.

HomeWizard

Aan het eind van het jaar 2025 bracht HomeWizard een compleet vernieuwde app uit. Hierbij zaten een reeks fijne widgets die je op je Android-toestel kunt gebruiken. Maar ook de app zelf is bijgewerkt, met een nieuw ontwerp. Hierdoor krijg je nog beter inzicht in je teruglevering van energie, maar ook in je energieverbruik. We hebben dit jaar ook de HomeWizard Plug-in Battery review gepubliceerd, waarin we dit fijne hulpmiddel in een duurzame toekomst bespreken.

WhatsApp

Een bekende app voor velen, maar daardoor niet minder belangrijk. In het afgelopen jaar hebben de ontwikkelaars van WhatsApp gewerkt aan een hoop nieuwe functies. Chatprivacy was een veelbesproken functie van WhatsApp. Maar ook kwam er een aftelklok bij het verzenden van video’s, kun je sinds dit jaar gebruikmaken van een chatthema, kun je de downloadkwaliteit aanpassen en zijn er nog tal van andere verbeteringen toegevoegd. Tevens kun je DroidApp nu volgen op WhatsApp, op het DroidApp kanaal!

Google Maps

Een andere applicatie die dit jaar wat aandacht verdient, is natuurlijk Google Maps. Voor velen een onmisbare app geweest afgelopen jaar. In de afgelopen maanden zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd. Voor de Pixel-toestellen is er nu een energiezuinige modus, zijn er verbeteringen voor elektrische auto’s in Android Auto, krijgt Gemini een prominentere plek, is het design vernieuwd met Material 3 Expressive en kun je het navigatie-icoontje nog uitgebreider personaliseren.

Q-Park app

De Q-Park app hebben we ook besproken op DroidApp. De applicatie won flink aan populariteit, nadat EasyPark de prijzen voor parkeren flink verhoogde. Hierdoor betaalde je flink extra aan transactiekosten. Bij de Q-Park app, die je ook kan gebruiken voor straatparkeren, betaal je geen extra kosten. De applicatie biedt verschillende handige toevoegingen, ook als je wel in een Q-Park parkeergarage parkeert. De app hebben we meegenomen in het overzicht met parkeer-apps.

ABRP

Ben je in het bezit van een elektrische auto, dan is de ABRP app een onwijs handige applicatie voor op je telefoon. We hebben de app al eerder uitgebreid besproken. Het plant routes voor je, met daarbij de laadstops die nodig zijn voor jouw specifieke auto. De ABRP 6.1 update die dit jaar werd uitgebracht, brengt een completere versie naar Android Auto en je kunt nu gebruik maken van routelabels, die extra informatie geven bij verschillende routeopties.

Taskito

Een erg fijne taken-app die we hebben besproken op DroidApp, is Taskito. Met deze toepassing houd je gemakkelijk overzicht in je taken. Handig is dat je ook de urgentie per taak kunt bepalen, zodat je ze sneller in je meldingenscherm terug kunt vinden. De app kan synchroniseren met meer van je toestellen, en sinds kort is er een web-app waarbij je je taken kunt bijhouden. Fijn is dat je ook taken kunt herhalen en kunt aangeven dat je meerdere notificaties wilt ontvangen van een taak.

Afvalwijzer

In veel gemeenten kun je de Afvalwijzer app gebruiken om te zien wanneer het vuilnis wordt opgehaald. Eerder dit jaar werd een grote update uitgebracht met veel verbeteringen. Dat was ook wel nodig, want de versie ervoor had de nodige gebreken. In de nieuwe versie is er een nieuw ontwerp die prettiger leesbaar is, en ook duidelijker is.

Komoot

Komoot is een ontzettend handige applicatie voor het vinden van wandel-, fiets-, mountainbike routes en meer. In het afgelopen jaar is er een fijne update uitgebracht, die de applicatie van een nieuwe lik verf heeft voorzien, compleet met nieuwe icoontjes, pictogrammen en een fijnere bediening. Met Komoot heb je toegang tot meer dan 7 miljoen routes in binnen- en buitenland, dus er zit altijd wel een route voor je tussen. Ook kun je je eigen route maken. Jammer is dat in 2025 ook is besloten om meer functionaliteit achter de betaalmuur te verplaatsen.

Google Translate

Ga je naar het buitenland op vakantie en ben je de taal niet (helemaal) machtig, dan is Google Translate een ontzettend handig hulpmiddel. De toepassing laat je foto’s vertalen, maar je kunt ook gesprekken voeren waarbij de Translate-app fungeert als tolk. Met de nieuwste update, kun je Google Translate gebruiken voor het leren van een nieuwe taal. Je kiest zelf de doelen die je wilt behalen, waarna Translate de oefeningen voor je erbij pakt.

GasAll

Plannen voor een vakantie naar Spanje? Dan kan de GasAll app eigenlijk niet op je smartphone ontbreken. Met deze handige toepassing heb je inzicht in de actuele brandstofprijzen in Spanje. Zowel voor benzine, als diesel, LPG en meer. Handig, want de prijzen kunnen flink per plek verschillen. Onlangs heeft de app nog een grote update gekregen met een nieuw ontwerp.

Binge

Met de app Binge heb je toegang tot een grote database van titels die te vinden zijn op de streamingdiensten. Binge omschrijft zichzelf als een persoonlijke gids voor films en series op alle streamingdiensten. Bij de instellingen kun je kiezen voor de streamingdiensten die je in je overzicht wilt meenemen. Of dit nou Netflix, Videoland, NPO Start, Disney+ of een ander platform is: het is terug te vinden in Binge.

MedApp

Wanneer je medicijnen slikt, kan het soms wat lastig zijn om het overzicht hierin te bewaren. De MedApp kan hierbij helpen. Deze applicatie laat je bijhouden welke medicijnen je slikt, en zodat je deze niet vergeet kun je hiervoor herinneringen instellen. In de toepassing kun je ook bijhouden welke medicatie je in huis hebt, waardoor je de voorraad bij kunt houden. Je kunt ook een medisch dagboek bijhouden en dankzij de koppeling met sommige apotheken, kun je via de MedApp app direct medicatie bestellen.

ING

De ontwikkelaars van ING hebben niet stilgezeten in het afgelopen jaar. Met aardig wat updates zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd in de app. Voortaan heet de app ook niet meer ‘Bankieren’ maar gewoon simpelweg ‘ING’. Verder kun je nu kiezen voor een avatar, kun je de functie van afrond en beleggen gebruiken, maar ook kiezen voor ‘Spaarslot’.

Weer.nl

Je zou inmiddels denken dat er wel genoeg weer-apps zijn uitgebracht voor je smartphone. Daar dachten de ontwikkelaars van Weer.nl anders over. Begin dit jaar verscheen namelijk de Weer.nl app. Deze applicatie geeft je in een oogopslag het weer voor de komende dagen en de komende uren. Ook vind je in de app een weerbericht en kun je de regenradar bekijken.

