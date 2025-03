Afvalwijzer app in compleet nieuw jasje: dit doet de update

Na een lange tijd stilte vanuit de Afvalwijzer app is een compleet nieuwe versie uitgekomen. Een nieuw design, maar ook meer informatie is er aan de app toegevoegd.

Nieuwe Afvalwijzer app

De Afvalwijzer app wordt door verschillende gemeenten gebruikt zodat de inwoners makkelijk kunnen zien wanneer er een container geleegd wordt. Hiervoor kun je ook een herinnering instellen zodat je een melding krijgt.

Maar velen zullen wel opgemerkt hebben dat het halverwege vorig jaar niet meer heel lekker functioneerde. Er kwamen steeds meer slechte beoordelingen in de Play Store dat de notificaties niet meer werkten en het viel op dat er geen reacties op kwamen, maar ook geen updates.

Na de update

Nu is er dan een compleet vernieuwde app uitgekomen. Het design is gewijzigd, maar ook is er meer informatie terug te vinden. Zo kan je ook opzoeken waar in de buurt een kledingcontainer staat, glasbak en ga zo maar door. Er is scheidingsinformatie, maar ook nieuwsberichten vanuit je gemeente en van de app.

Natuurlijk zit de functie er nog steeds in om een herinnering in te stellen wanneer de afvalbak aan straat moet. Het is de verwachting dat deze notificaties weer werken na zo’n grote update.

Downloaden

