De beste apps van februari 2025 (en het belangrijkste nieuws)

Het jaar 2025 is geen schrikkeljaar, en dus betekent dit dat de maand februari wat eerder voorbij is. In de eerste dagen van de nieuwe maand blikken we terug op de afgelopen maand. Dit was het belangrijkste nieuws van februari en dit zijn de beste apps.

Android in februari

DroidApp vierde deze maand haar elfde verjaardag! Om daar extra bij te staan, hebben we verschillende ‘Vergeten’-rubrieken gepost met toestellen van elf jaar geleden. Maar er was meer nieuws. Het ene na het andere bericht kwam voorbij over de Nothing Phone (3a) en ook de Galaxy S25 Edge kwam meermaals langs, net als de Galaxy A-modellen zoals de A56. Die nieuwe A-serie is inmiddels aangekondigd. Samsung Wallet werd uitgebracht in Nederland en België.

OnePlus stelt de release van haar smartwatch uit door een hilarische spelfout ‘Meda in China‘. De nieuwe OnePlus Watch 3 werd in februari aangekondigd. Tevens heeft Oppo de Reno 13-serie aangekondigd, bij Asus zagen we de Zenfone 12.

KPN kwam met nog meer voordelen voor bestaande klanten. Zo krijgen klanten die meerdere producten afnemen, gratis streamingdiensten, zoals Netflix.

Vergeten:

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ is uitgebreid met deze vier toestellen;

Tips en reviews:

Beste apps

In februari hebben we verschillende applicaties besproken. Wat zijn de beste apps van februari?

Taskito

Taskito is een hele fijne taken-app welke je nooit meer wat laat vergeten. Je kunt makkelijk een taak snoozen en taken synchroniseren tussen meerdere apparaten. De taken-app kenmerkt zich door een overzichtelijke weergave van je taken en je kunt daar ook omschrijvingen aan toevoegen. Er is een handige widget en je kunt werken met boards en met prioriteiten. Alles over deze fijne toepassing lees je in de eerder gelinkte review van ons.

WhatsApp

WhatsApp verdient deze maand ook een vermelding. De toepassing is van verschillende verbeteringen voorzien deze maand. DroidApp meldde de aftelklok bij het versturen van video’s. Zo zie je sneller hoe lang het nog duurt, totdat de video verzonden is. Een andere belangrijke verbetering die met een update is gekomen, is het WhatsApp chatthema. Je hebt keuze uit verschillende kleuren en achtergronden, die je in je chats kunt gebruiken.

KNMI

Wat ons betreft verdient de app van het KNMI ook een vermelding waard in het overzicht met beste apps van februari. Niet omdat de applicatie zelf van een update is voorzien, maar er wel nieuws is over de app. Bekende weer-apps waren naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe KNMI app. Deze maand werd bekend dat deze bezwaren zijn afgewezen en dat de applicatie van het KNMI gewoon mag blijven bestaan. De applicatie is vorig jaar voorzien van een grote update met nieuw design en in onze weer-app test 2024 lees je hoe goed de app scoort in de praktijk.

Google Maps

Eind december begon Google met het uitrollen van handige details en nieuwe accentkleuren voor Google Maps. De laatste update stamt uit februari en daarbij werd de applicatie uitgebreid met nieuwe opties om Google Maps meer te personaliseren. Het navigatie-icoontje kun je verder personaliseren en kleuren naar eigen wens.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp App brengt je het belangrijkste nieuws, direct op je smartphone of tablet. Je hebt daarbij toegang tot de database van toestellen, inclusief specificaties en prijzen. Daarbij heb je de reviews binnen handbereik, net als de tips en andere achtergrondartikelen.