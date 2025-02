Samsung Galaxy A56: officiële foto’s tonen alle kanten

Samsung komt in het nieuws met de Galaxy A56. De nieuwe telefoon zien we in officiële foto’s. De beelden zijn gedeeld door Evan Blass, en dus krijgen we een goed beeld van wat we kunnen verwachten.

Galaxy A56 op persfoto’s

Persfoto’s laten de nieuwe Samsung Galaxy A56 zien. De nieuwe mid-end smartphone zal de huidige Galaxy A55 opvolgen en wordt ergens in de komende weken verwacht. Dankzij leaker Evan Blass zien we het toestel van alle kanten.

Wat opvalt is dat de cameramodule niet meer uit drie losse lenzen bestaat, maar toch weer meer een camera-eiland krijgt. Deze worden met elkaar verbonden middels een soort van eiland, welke zwartgekleurd is. In de module zitten drie cameralenzen. Geruchten spreken over een 50 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoeklens en 5 megapixel macrolens. Ook zou de 32 megapixel front-camera die we nu al kennen, vervangen worden door een verbeterde selfielens van 12 megapixel.

Een ander eiland dat we terugzien bij de Samsung Galaxy A56, is het Key Island. Hierbij liggen de volume- en power-toets iets hoger dan de rest van de zijkant van het toestel. Dit zagen we al bij meer A-serie modellen. Op de Samsung Galaxy A56 zien we ook dat de kleuren aangepakt worden. Niet langer meer is de achterzijde glanzend, maar is deze mat.

Samsung zal de Galaxy A56 uitbrengen in grijs, zwart, roze en een groene tint. De zijkant bestaat uit aluminium, waar de voor- en achterzijde uit glas is vervaardigd. Er gaan berichten dat het toestel voorzien wordt van een Exynos 1580 chipset en een 5000 mAh batterij. Eerder gingen al berichten rond dat Samsung zou werken aan sneller opladen; mogelijk met 45W laadsnelheid. Ook verwachten we dat Samsung de Galaxy A56 zes jaar lang updates geeft. Dit updatebeleid introduceerde Samsung met de Galaxy A16.

Wanneer Samsung de Galaxy A56 aankondigt is nog niet helemaal duidelijk. We verwachten in ieder geval dat net als voorgaande jaren ook een nieuwe A3X-telefoon komt, dit jaar is dat de Samsung Galaxy A36.