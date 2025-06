Samsung rolt juni-update uit voor Galaxy A56, A36 en A26

Nieuws is er vanuit Samsung met updates. Drie smartphones van het merk zijn als eerst aan de beurt, die de update krijgen naar de juni-patch. Het zijn de Galaxy A56, A36 en A26.

Galaxy A-modellen krijgen juni-update

Vorige week werd beveiligingsupdate juni 2025 vrijgegeven. De fabrikanten kunnen hier vervolgens mee aan de slag, en bij Samsung zien we nu deze update binnenkomen op drie modellen. Niet de Galaxy S-serie toestellen krijgen de update als eerst, maar drie modellen uit de A-serie worden bijgewerkt.

We horen van Marcel dat zijn Galaxy A56 wordt geüpdatet met de beveiligingsupdate van juni. Ditzelfde is het geval voor de Galaxy A36 en de Galaxy A26. En juist bij dat laatste model is het opvallend dat de telefoons bijgewerkt worden met een update. De Galaxy A26 zou namelijk maar eenmaal per kwartaal bijgewerkt worden met een update; maar heeft nu al veel vaker een update ontvangen.

Bovenop de patches van Google, worden ook de patches vanuit Samsung toegevoegd. De update voor de Galaxy A56, A36 en A26 kan vanaf nu gedownload worden op de toestellen.

