Mei-update met Gemini-knop verschenen voor Galaxy A36 en A26

Samsung heeft voor nog eens twee modellen in de Galaxy A-serie, de beveiligingsupdate van mei klaargezet. Daarbij heeft Samsung nog een andere verbetering toegevoegd voor de Galaxy A36 en Galaxy A26. Eerder werd de A56 al bijgewerkt met de update.

Update voor Galaxy A36 en A26

Twee toestellen uit de Galaxy A-serie krijgen de eerder aangekondigde update van Samsung aangeboden. Het gaat om de update waarbij je de Gemini-knop kunt gebruiken. Door de power-button ingedrukt te houden, wordt de slimme assistent van Google geopend. Je kunt dan bijvoorbeeld informatie opvragen over wat je op het scherm ziet, of je kunt een vraag stellen. Gemini is de opvolger van de Google Assistent.

De twee modellen van Samsung worden tegelijkertijd bijgewerkt met de beveiligingsupdate van mei. Deze bevat de patches van Google en van Samsung zelf. De nieuwe update is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy A26 en Galaxy A36. Je krijgt een melding op het toestel, als je de update kunt downloaden.

