‘Samsung brengt snelladen naar Galaxy A-serie’

Samsung heeft nieuwe plannen bij de Galaxy A-serie. Eindelijk ziet Samsung in dat snelladen ook in een lager segment interessant kan zijn. Zo hard als andere merken, zoals bij OnePlus, zal het echter niet gaan. Maar het is in ieder geval een stap vooruit.

Galaxy A kan sneller laden

Samsung gaat nooit zo snel met snelladen als andere fabrikanten. Hoewel er nog enkele andere (grote) merken zijn die niet een hoge oplaadsnelheid bieden (zoals Apple), zijn er ook genoeg fabrikanten die hier wel hoge snelheden aanbieden. En echt niet alleen in het hoge segment. Zo werd de OnePlus Nord 4 afgelopen zomer gepresenteerd. Die telefoon biedt een oplaadsnelheid van 100W aan.

Samsung gaat dus niet zo ver, en biedt bijvoorbeeld op de Galaxy S24 Ultra 45W snelladen aan. De andere toestellen blijven vaak steken op 25W. De nieuwe Galaxy A-modellen moeten een hogere oplaadsnelheid gaan bieden, en dit moeten we als eerst terug gaan zien bij de Samsung Galaxy A56, zo melden bronnen. Gesproken wordt over eveneens 45W laden.

De informatie hierover is afkomstig van een certificeringsbureau. Naast de snellere oplaadtechnologie krijgt de Galaxy A56 diverse andere upgrades. Zo zal de telefoon standaard draaien op Android 15 en wordt hij uitgerust met de nieuwe Exynos 1580-chipset. Ook op cameragebied biedt de A56 enkele vernieuwingen. De selfie-camera wordt verbeterd, terwijl de combinatie van een 50MP hoofdcamera, een 12MP ultragroothoekcamera en een 5MP macrolens behouden blijft. Er zal tenminste 8GB aan werkgeheugen aanwezig zijn.