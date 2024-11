Samsung werkt aan camera-upgrade voor de Galaxy A36

Het nieuws over de nieuwe Samsung Galaxy A-serie gaat verder. Nu is er nieuws over de Samsung Galaxy A36. Het nieuwe toestel van de Zuid-Koreaanse fabrikant zal verschillende verbeteringen krijgen, waaronder op het gebied van de camera. Welke verbeteringen staan er te wachten?

Samsung Galaxy A36 krijgt betere camera

Samsung bereidt zich voor op de lancering van de Galaxy A36, de opvolger van de Galaxy A35, die eerder dit jaar in maart uitkwam. De Galaxy A-serie staat bekend om zijn sterke prijs-kwaliteitverhouding, zo schreven we in de Galaxy A35 review en de A36 lijkt die traditie voort te zetten met een aantal subtiele, maar nuttige verbeteringen, vooral op het gebied van de camera.

De belangrijkste verandering is te vinden aan de voorkant van het toestel. Waar voorgaande modellen uit de A3x-reeks een 13 megapixel selfiecamera hadden, is de A36 uitgerust met een 12 megapixel camera die geoptimaliseerd is voor een betere beeldkwaliteit. Ondanks dat de resolutie lager is, biedt de nieuwe 12 megapixel sensor waarschijnlijk helderdere en scherpere selfies dan voorheen. Deze aanpassing sluit aan bij de keuze voor een vergelijkbare camera in de Galaxy A56, al zal de selfiecamera van die laatste telefoon naar verwachting nóg iets betere resultaten leveren.

Aan de achterkant blijft de Galaxy A36 beschikken over een 50 megapixel hoofdcamera, net zoals zijn voorganger de A35. Samsung lijkt vooralsnog weinig veranderingen door te voeren in andere lenzen zoals de ultragroothoek- of macrocamera’s, wat kenmerkend is voor hun aanpak om de A-serie elk jaar geleidelijk te verbeteren.

Op het gebied van prestaties zal de A36 worden aangedreven door een Snapdragon 6 Gen 3 of Snapdragon 7s Gen 2, met 6GB RAM in één van de beschikbare configuraties. De Galaxy A36 wordt geleverd met Android 15 en zal naar verwachting in maart volgend jaar op de markt komen.