‘Samsung Galaxy S25 Slim moet directe concurrent worden voor iPhone 17’

Apple werkt volgens de geruchten aan een nog dunnere versie van de iPhone. Dat heeft Samsung ook gehoord, en dus zou de Zuid-Koreaanse fabrikant hierop willen inspelen. Dit moet gebeuren in de vorm van de Samsung Galaxy S25 Slim, zo melden berichten.

Samsung Galaxy S25 Slim onderweg?

Samsung werkt volgens de laatste berichten aan een smartphone die nog dunner moet zijn dan de toestellen die we tot nu toe hebben gezien. De reden? Apple. Die fabrikant zou werken aan een dunne versie van de iPhone. Samsung wil nu ook met een vergelijkbaar Android-model komen. Deze smartphone gaat nu rond in de wandelgangen onder de naam Galaxy S25 Slim, wat dus direct aangeeft dat we te maken hebben met een speciaal model uit de Galaxy S25-serie.

Hoe dik de Galaxy S25 Slim moet worden, dat is nog niet duidelijk, maar het moet volgens de geruchten duidelijk zijn dat Samsung mee wil doen in dit segment. Samsung zou volgens het rapport van ETNews de ‘Slim’-versie presenteren na de andere S25-modellen. Hier zal dus wat tijd tussen zitten. Mogelijk zou dit in april gebeuren. Er gaan ook geruchten over dat het toestel slechts in een beperkte oplage uitgebracht zal worden. Het is goed mogelijk dat wanneer dit toestel goed ontvangen wordt, de dunne behuizing meegenomen wordt bij de realisatie van de Galaxy S26-serie.

Helaas ontbreken nog verdere details over de Samsung Galaxy S25 Slim. We houden je natuurlijk hiervan op de hoogte. De Galaxy S25-serie verwachten we in januari/februari.