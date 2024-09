Samsung Galaxy S25 renders verschenen: dit weten we nu

Van de week zagen we al de Samsung Galaxy S25 Ultra in renders, vandaag is het de beurt aan de Galaxy S25. De nieuwe smartphone zal een wat gewijzigd ontwerp krijgen, in vergelijking met zijn voorganger.

Samsung Galaxy S25 in renders

Er zijn renders verschenen van het ‘standaard’ model van de Galaxy S25. De Samsung Galaxy S25-modellen komen steeds meer in het nieuws voorbij. Van de week kwamen de Galaxy S25 Ultra renders online, waarmee we een beeld kregen van het nieuwe toestel. Nu is het dus de beurt aan de Samsung Galaxy S25 zelf.

Met de afmetingen 146,9 x 70,3 x 7,2 millimeter zou het toestel een kleine fractie kleiner moeten zijn dan het huidige model, de Galaxy S24. Qua ontwerp doet het toestel veel lijken op dat van de S24, maar mogelijk met wat kleinere randen. Verder ziet de cameramodule er iets anders uit. Verwacht wordt dat de smartphone uitgerust wordt met de Exynos 2500, hoewel in sommige regio’s een Snapdragon 8 Gen 4 waarschijnlijker is.

De processor zou gekoppeld worden aan een werkgeheugen van 12GB. Verder wordt gesproken over een geheugen van 128GB en hoger en een accucapaciteit van 4000 mAh. Volgens de bron moet de aankondiging in de week van 13 januari plaatsvinden. Tot die tijd moet je het doen met de Galaxy S24, waarover je alles kunt lezen in de Samsung Galaxy S24 review.