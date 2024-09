Samsung Galaxy S25 Ultra renders verschenen: toont nieuw design

Nieuwe beelden zijn online gekomen van de Samsung Galaxy S25 Ultra. De smartphonefabrikant komt in het nieuws met renders van de nieuwe telefoon. Duidelijk is dat het merk lijkt te kiezen voor een nieuw ontwerp voor het toestel.

Samsung Galaxy S25 Ultra in renders

We zagen eerder al wat voorbij komen over de nieuwe Galaxy S25 Ultra van Samsung. Vandaag komt daar wat nieuwe informatie bij. Leaker OnLeaks heeft renders gepubliceerd. Hierop is te zien welke kant Samsung op wil gaan met het ontwerp van de nieuwe smartphone. Waar nu de Samsung Galaxy S24 Ultra nog is voorzien van doorlopende schermranden aan de zijkant, lijkt het erop dat dit bij de opvolger, de Galaxy S25 Ultra, niet het geval zal zijn. Samsung kiest dan voor een plat scherm, zoals we nu al kennen van de Galaxy S24 en S24+.

In een eerder verschenen render zagen we al dat Samsung de hoeken afrond, en dus niet meer zo hoekig zijn als bij het huidige model. De plaatsing en vormgeving van de camera, zal meer gelijk getrokken worden met de Samsung Galaxy Z Fold 6. Echter wordt benadrukt dat hier nog wat aan kan veranderen, omdat het uiteindelijke ontwerp nog niet helemaal bekend is. Ook valt op dat er nog geen opening zit voor de S Pen, wat doet vermoeden dat we de renders niet heel letterlijk moeten nemen.

We verwachten de nieuwe Galaxy S25 Ultra, samen met de andere S25-toestellen aan het begin van het nieuwe jaar.

