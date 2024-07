‘Samsung Galaxy S25 Ultra krijgt ander ontwerp; doet denken aan Note 7’

Er is nieuws over de Samsung Galaxy S25 Ultra. De nieuwe smartphone zal begin volgend jaar verschijnen, en we krijgen nu wat meer details over het ontwerp van de nieuwe telefoon. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe smartphone van Samsung?

Galaxy S25 Ultra krijgt veranderingen in het ontwerp

Samsung is achter de schermen bezig met de ontwikkeling van de Samsung Galaxy S25-serie. De nieuwe smartphone van het bedrijf zal naar verwachting weer bestaan uit drie modellen. Hierbij kunnen we de ‘normale’ Galaxy S25 verwachten, samen met het Plus- en het Ultra-model. Over de Galaxy S25-serie is al het nodige aan nieuws gedeeld, vandaag kunnen we meer details delen over de Galaxy S25 Ultra.

Een doorgaans goed geïnformeerde bron, Ice Universe, weet te melden dat het ontwerp wat zal veranderen. In tegenstelling tot de Galaxy S24 Ultra, zal de S25 Ultra voorzien worden van afgeronde hoeken. Dit moet terugdenken aan de Galaxy Note 7 uit 2016; die telefoon werd overigens niet breed uitgebracht vanwege explosiegevaar. De laatste modellen uit de Ultra-reeks hadden duidelijke hoeken. Een andere verandering die Samsung doorvoert bij de Galaxy S25 Ultra is dat het toestel een stukje dunner zal worden. Volgens de bron gaat de dikte van 8,4 millimeter bij de S24 Ultra, naar 8,2 millimeter bij de S25 Ultra.

Eerder verschenen er al berichten over de Galaxy S25 Ultra. Gesproken wordt over verschillende verbeteringen voor de camera. Samsung zou het toestel uitrusten met een betere tele- en groothoeklens.