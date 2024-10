Samsung breidt Galaxy AI uit met Nederlands, Zweeds, Turks en Roemeens

Eindelijk is het zover; Samsung heeft bekend gemaakt dat het Galaxy AI uitbreidt met meer talen. Onder andere de Nederlandse taal wordt hierbij officieel ondersteund. Ditzelfde geldt voor de Zweedse, Turkse en Roemeense taal. Je kunt het nog niet direct gebruiken, maar de ondersteuning is onderweg.

Nederlands onderweg voor Galaxy AI

Vanaf volgende week krijgen gebruikers van een Samsung Galaxy-smartphone met Galaxy AI, de optie om de functionaliteiten in vier nieuwe talen te gebruiken. Samsung heeft zojuist de bevestiging gegeven dat het de talen Nederlands, Zweeds, Turks en Roemeens toevoegt. Daarnaast worden voor al eerder ondersteunende talen extra dialectvarianten toegevoegd. Hierbij gaat het om traditioneel Chinees en Portugees. Op dit moment worden 16 talen ondersteund, en met vier nieuwe talen komt het totaal op 20 talen die gebruikt kunnen worden in Galaxy AI.

Samsung laat weten dat de Nederlandse taal vanaf 28 oktober 2024 beschikbaar is in Nederland en België. Met Galaxy AI kun je nog slimmer gebruik maken van je Samsung-toestel, mits je toestel hier ondersteuning voor biedt. Denk bijvoorbeeld aan functies die het mogelijk maken om tijdens je telefoongesprek de taal van een ander te vertalen. Dit is Live Translate en moet conversaties in een vreemde taal makkelijker voor je maken. Verder kun je ook nog steeds de andere AI-functies gebruiken. Zo kunnen notities verbeterd worden, kan een transcriptie gemaakt worden van vergaderingen en vind je Galaxy AI ook terug in de camera-app en natuurlijk Circle to Search.



De functionaliteit wordt hiermee een stuk bruikbaarder in ons land. Zoals gezegd kunnen we vanaf volgende week Galaxy AI in het Nederlands, Zweeds, Roemeens en Turks gebruiken.

