Samsung Galaxy Z Fold 6 review: zijn de subtiele veranderingen genoeg?

Samsung heeft onlangs de zesde generatie van haar Galaxy Z Fold smartphone aangekondigd. Het is de Galaxy Z Fold 6. In de afgelopen weken zijn we met de telefoon aan de slag gegaan. Onze ervaringen delen we in de Samsung Galaxy Z Fold 6 review.

De Galaxy Z Fold 6 review

In het begin van de foldables was ik vrij sceptisch. Leuk en peperduur, maar niet meer dan dat. Inmiddels denk ik er wel anders over. Nog steeds zijn de toestellen erg duur, maar ik zie er daadwerkelijk de meerwaarde van in. Ik kan toch wel stellen dat ik minder vaak naar de tablet greep de afgelopen weken. Is de Samsung Galaxy Z Fold 6 daarmee de perfecte combinatie van een smartphone en een tablet? Of zit dit toch anders in elkaar? Dat bespreek ik met je in de Galaxy Z Fold 6 review.

Design en interface

Het ontwerp van de Samsung Galaxy Z Fold 6 is zoals bij de voorgaande modellen. Je krijgt het grote scherm voor je door het toestel open te klappen als een boek. Heb je geen behoefte aan het grote scherm, dan kun je de telefoon ook bedienen via het scherm aan de buitenkant. Dit werkt best aardig, maar wil je veel typwerk verrichten, dan valt me op dat je door de geringe breedte van het scherm toch wel vaak naast zit met typen.

De Galaxy Z Fold 6 voelt erg degelijk aan. De vingerafdrukscanner zit aan de rechterkant van de telefoon. Onze bevindingen ermee zijn wat wisselend; ondanks dat we de duim expres al tweemaal geregistreerd hebben, gebeurt het soms dat de vinger niet herkend wordt.

Met de Galaxy Z Fold 6 geeft Samsung je de luxe van twee schermen. Aan de buitenkant is dit het 6,3 inch grote cover-display. Dit AMOLED scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 2376 x 968 pixels. Opengeklapt verschijnt het grote scherm. Dit is een 7,6 inch AMOLED-scherm. Dit paneel geeft je een resolutie van 2160 x 1856 pixels met eveneens een verversingssnelheid van 120Hz.

De smartphone heeft aan de achterzijde drie camera’s, waar we later in de Galaxy Z Fold 6 review op terugkomen. Maar er zijn meer camera’s op het toestel te vinden. Zo zit er nog een 10 megapixel camera aan de voorzijde in het scherm, en achter het opengeklapte scherm zit nog een under-display camera van 4 megapixel. Aan de linkerkant zit dichtgeklapt het scharnier, rechts zit de ruimte voor twee simkaarten en verder is er de volumetoets en de vingerafdrukscanner te vinden.

Opengeklapt verschijnt dus het grote scherm. Wat wederom opvalt is dat de vouw duidelijk voelbaar is, en ook best wel te zien is. Duidelijker dan bij de OnePlus Open, die we eerder hebben getest in de OnePlus Open review. Die foldable kwam erg goed uit de test. Ik moet eerlijk zeggen dat na verloop van tijd het niet echt meer opvalt en je er gemakkelijk ‘doorheen’ kijkt. Zowel open als dicht ligt de Galaxy Z Fold 6 prettig in de hand.

Qua accessoires heeft Samsung verschillende hoesjes in het aanbod. Zo is er een handige siliconen case met een handige grip, maar kun je ook voor de S Pen Case kiezen, welke dus een S Pen meelevert waarmee je kunt tekenen. We kennen de S Pen al van eerdere generaties en toestellen zoals de Galaxy S24 Ultra.

Interface

In de afgelopen jaren heeft Samsung veel verbeterd aan de software-skin. Waar dit eerder TouchWiz was, is dit sinds een aantal jaar One UI. Dit oogt een stuk moderner. De werking ervan is prettig en doet wat het moet doen. Je hebt legio aan personaliseringsmogelijkheden tot je beschikking. Niet alleen voor de interface zelf, waarbij je de interfacekleuren kunt aanpassen op de ingestelde achtergrond, maar bijvoorbeeld ook voor het Always On Displau, zoals we gewend zijn van Samsung. Ook Edge Lighting behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Een erg handige feature van Samsung.

Communicatie en multimedia

Uiteraard is de Samsung Galaxy Z Fold 6 voorzien van alle gemakken rondom verbindingen, connectiviteit en communicatie. In de zijkant van de foldable smartphone is er een sleuf te vinden, waarin je twee nano-simkaarten kunt plaatsen. Je kunt ook ervoor kiezen om gebruik te maken van eSIM. Verder vind je op het toestel WiFi, 5G-ondersteuning, Bluetooth, locatiebepaling via onder andere GPS en NFC. Alles werkt zoals je mag verwachten. Gesprekken klinken helder, en de persoon aan de andere kant van de lijn is goed te verstaan.

Op het gebied van multimedia heb je de nodige mogelijkheden. Niet alleen heb je het scherm aan de voorkant van de telefoon, natuurlijk kun je opengeklapt ook het 8,0 inch grote scherm gebruiken. Ook deze kun je nog, indien gewenst, in tweeën splitsen, door het beeldscherm 90 graden open te zetten. Je hebt dan gelijk een standaard. Beide schermen zijn op zonnige dagen ook prima afleesbaar. De geluidskwaliteit van de Galaxy Z Fold 6 is ook erg goed. Hier kun je lang van gaan genieten met je muziek. De speakers van het toestel laten een erg mooi geluid horen met een goede balans tussen de hogere en de lage tonen.

Camera

Drie camera’s zitten achterop de Samsung Galaxy Z Fold 6. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoeklens en nog een telefotolens van 10 megapixel. De camera-app is gebruiksvriendelijk en werkt zoals we gewend zijn van Samsung. De telelens maakt het mogelijk om met 3x optisch te zoomen. Onder ‘meer’ kun je schakelen naar verschillende standen. Denk aan professionele videomodus, de handmatige Pro-modus of andere standen.

Foto’s die met de Galaxy gemaakt worden zijn erg scherp en kleurrijk. In vrijwel alle omstandigheden weet de foldable een keurige foto af te leveren. Ditzelfde geldt voor omgevingen met weinig licht, zoals in de nachtelijke uren. Precies zoals je mag verwachten van een toestel van deze prijsklasse. Wil je meer foto’s zien die we met de Z Fold 6 hebben gemaakt, dan kun je deze terugvinden in het digitale fotoalbum.

Andere camera’s

Op de Samsung vind je nog meer camera’s terug. Dit is een 10 megapixel front-camera aan de voorzijde van de telefoon, en in het grote vouwbare scherm nog een 4 megapixel camera. Die laatste zit verwerkt achter het scherm. Handig om bijvoorbeeld te videobellen. Voor het maken van echte selfies zouden we eerder de 10MP camera gebruiken, die levert scherpere beelden af.

Galerij

De galerij-app van Samsung is voorzien van een reeks verbeteringen en mogelijkheden. Hier zien we ook weer de mogelijkheden van AI. Zo kun je bijvoorbeeld extra onderdelen toevoegen aan een foto. En dit werkt echt heel tof. Je kunt met de optie ‘schets naar afbeelding’ zelf een onderwerp tekenen, wat Samsung met Galaxy AI zelf toevoegt aan een foto. Denk aan de toevoeging van het huis in de nachtfoto, een insect op een bloem, extra rook van de barbecue, of een plantje bij de kat op de bank. Fascinerend hoe goed dit eigenlijk werkt. En ondanks dat mijn tekenskills echt matig zijn (ik teken nog net geen poppetjes met harken als armen), weet Galaxy AI het goed te begrijpen wat ik wil. Hieronder zetten we wat voorbeelden neer. Dat dit zo goed zou werken, had ik echt niet verwacht. Dit is echt fascinerend!

Videocamera

De videocamera van de Samsung Galaxy Z Fold 6 geeft je ook verschillende mogelijkheden. Filmen in 8K resolutie bijvoorbeeld. Je kunt ook kiezen om te filmen in 4K. Enkel bij een resolutie van Full-HD of lager kun je tijdens het filmen ook wisselen tussen de tele- en groothoeklens. We hebben onderstaande video gemaakt in Full-HD met 60 frames per seconde, en het resultaat is meer dan prima.



Prestaties en accuduur

Qualcomm is de leverancier van de processor in de Samsung Galaxy Z Fold 6. Geen eigen chipset van Samsung zelf dus uit de Exynos-reeks. De telefoon voert taken razendsnel uit en zonder haperingen of dergelijke. Dat mag ook wel, voor de prijs van de Galaxy Z Fold 6. De processor wordt geholpen door 12GB aan werkgeheugen. Voor de interne opslagruimte heb je de keuze uit 256GB, 512GB of voor de extreme gebruikers 1TB.

Batterij

Foldables hebben de eigenschap dat ze qua uithoudingsvermogen minder lang meegaan dan andere telefoons. Een belangrijke concurrent voor de Galaxy Z Fold 6, de OnePlus Open, liet al zien dat het ook anders kon. De afgelopen weken hebben we uitgebreid de Galaxy Z Fold 6 getest en ook met wat intensiever gebruik moet het einde van de dag wel gehaald worden. Het batterijpercentage daalt sneller als je vaker het grote scherm gebruikt.

Snel opladen zit er nog altijd niet helemaal in. Je kunt met een maximale kracht van 25W de batterij van de Galaxy Z Fold 6 opladen. De OnePlus doet dit een heel stuk beter met 67W.

Updatebeleid

Samsung geeft de Samsung Galaxy Z Fold 6 zeven jaar aan updates. Dit geldt voor zowel beveiligingsupdates als Android-updates. De telefoons draaien op Android 14 en worden dus bijgehouden tot en met Android 21(!). Erg netjes.

Beoordeling

In het begin was er nogal het één en ander aan te merken op de foldable smartphones. Dat is vandaag de dag wel anders. De accuduur is duidelijk verbeterd, met de Galaxy Z Fold 6 maak je mooie foto’s en ook de accu komt goed de dag door. De Samsung Galaxy Z Fold 6 voelt erg degelijk aan, zit goed in elkaar en het grote scherm vind ik echt van toegevoegde waarde in het dagelijks gebruik. Ik grijp nu nauwelijks naar de tablet.

Is de Galaxy Z Fold 6 perfect? Dat ook niet gelijk. Zo is het jammer dat Samsung, in tegenstelling tot OnePlus, nog altijd niet aan snelladen doet. Daarbij vind ik het vervelend dat typen op het smallere coverscherm niet altijd even lekker gaat. Zelfs na drie weken wilde dit niet helemaal wennen, maar misschien moet je het nog wat langer de tijd geven. Verder; absoluut een aanrader, maar daar staat wel een flinke prijs van bijna 2000 euro tegenover.

Wil je de Samsung Galaxy Z Fold 6 kopen? Dan kun je terecht bij Samsung zelf, maar ook bij Coolblue, MediaMarkt, Bol.com, Belsimpel, Mobiel, KPN, Odido en Vodafone. Alleen nu nog krijg je een Galaxy Watch 7 cadeau.