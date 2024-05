Samsung SmartTag 2 review: nooit meer je bezittingen kwijt

Weleens je spullen kwijt en geen idee waar je bijvoorbeeld je sleutelbos hebt gelaten? Met de Samsung SmartTag 2 moet dat probleem tot het verleden behoren. Met deze handige accessoire vind je snel je koffer, sleutelbos, portemonnee of iets anders terug. Maar hoe bevalt dit nou?

Samsung SmartTag 2 review

Na de SmartTag en SmartTag+ heeft Samsung de SmartTag 2 uitgebracht. Deze moet nog beter en nauwkeuriger werken, zodat je je spullen makkelijker terug kunt vinden of traceren. Door andere Samsung-telefoons die in de buurt komen, kan de locatie doorgegeven worden. Dit alles via het SmartThings Find platform, dat doet denken aan Android Find My Phone. Samsung heeft hiermee een alternatief op Find My iPhone van Apple.

Smarttags worden veelvuldig gebruikt in koffers voor als mensen op vakantie gaan. Daardoor zijn smarttags extra populair geworden, aangezien er vorig jaar veel bagageproblemen waren. Maar ook handig voor aan je sleutelbos, in je portemonnee of auto. Weet je niet meer waar je geparkeerd staat, dan vind je de locatie van de auto zo weer terug.

Wat wordt er allemaal meegeleverd?

In de doos zit de smarttag met een boekje hoe je de batterij kunt plaatsen. Daarnaast vind je nog een pinnetje zodat je de smarttag kunt openen wanneer je de batterij wilt vervangen. Goed om te weten is dat de smarttag al een batterij (CR2032) bevat.

Hoe werkt de installatie?

Voordat je de SmartTag 2 kunt gaan gebruiken dien je eerst het blauwe plastic eruit te trekken, zodat de batterij contact gaat maken. Vervolgens heb je op je telefoon de SmartThings app nodig. Hier kan je kiezen voor ‘apparaat scannen’ en dan zal meteen de Samsung SmartTag 2 worden gevonden. Om deze te koppelen dien je op de SmartTag 2 te drukken. Dan wordt het koppelen gestart, je hoort dan ook een geluid.

Wanneer het koppelen klaar is, kan je op de telefoon een naam geven aan je SmartTag 2. Als je meerdere tags hebt, kan dat handig zijn om ze gelijk namen mee te geven als koffer of sleutelbos. Mocht er een update beschikbaar zijn, dan krijg je hier ook meteen een melding van.

De SmartTag 2

De SmartTag 2 kun je gebruiken om makkelijk spullen terug te vinden. Daarnaast kun je er ook met 1 klik internet of things apparaten bedienen. Deze apparaten dienen wel gekoppeld te zijn binnen de SmartThings app. Zo kan je ervoor zorgen dat bepaalde apparaten aan gaan wanneer je de knop op de SmartTag 2 indrukt, maar ook een actie instellen voor als je de SmartTag 2 vasthoudt.

In de SmartTag 2 zit ook een NFC chip, als de SmartTag 2 in de verloren modus staat en iemand vindt deze, dan kan er een bericht worden uitgelezen via die chip, zodat de vinder contact met je op kan nemen.

SmartThings app

Je koppelt de SmartTag 2 aan de Samsung SmartThings app. Daar kun je ook het volume en het melodietje aanpassen voor als je gaat navigeren naar de SmartTag 2. Vanuit Find kun je makkelijk bij andere instellingen zoals het zoeken van de locatie, als verloren modus aanzetten. Maar ook de locatiegeschiedenis aanzetten. Kortom, eigenlijk alles qua instellingen wordt binnen de app geregeld. Wel is het wat omslachtig om de smarttag van een ander te zien, die deel uitmaakt van je gezin.

De SmartTag 2 in gebruik

De SmartTag 2 doet wat die moet doen, de locatie weergeven. Binnen de SmartThings app kun je de locatiegeschiedenis inclusief tijdspaden inzien. Zodat je weet welke route die heeft afgelegd.

Ook werkt het zoeken heel makkelijk doordat je op je telefoonscherm krijgt te zien welke kant je op moet door middel van het kompas/pijl en ook de afstand ziet. De smarttag is IP67 waterbestendig en Samsung belooft een batterijduur tot 500 dagen op een batterijtje.

Beoordeling

De SmartTag 2 is enorm gebruiksvriendelijk en doet wat die moet doen. Namelijk signalen geven zodat de locatie makkelijk bekend wordt. En extra functionaliteit is natuurlijk dat je apparaten die compatibel zijn er mee kunt bedienen, wel vind ik de prijs wat aan de hoge kant. Dit is echter bij Apple niet anders met de AirTag. Voor de Samsung SmartTag betaal je circa 30 euro per stuk en heb je er twee stuks voor zo’n 58 euro. Goed om te weten is dat je voor de SmartTag dient te beschikken over een Samsung-telefoon met Android 9 Pie of hoger.

Wil je de SmartTag 2 van Samsung kopen, dan kun je terecht bij Samsung zelf, GSMpunt, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, De prijs ligt momenteel een stukje lager.