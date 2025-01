De beste apps van december 2024 (en het belangrijkste nieuws)

De maand december was vooral een maand van terugblikken, maar er was echt nog wel genoeg nieuws te melden. Het belangrijkste nieuws zetten we samen met de beste apps van de maand december 2024 voor je op een rijtje.

Android in december

De nodige jaaroverzichten werden in de twaalfde maand van het jaar gedeeld. Natuurlijk was er ook onze uitgebreide weer-app test 2024. Hierin hebben we maandenlang onderzoek gedaan naar de meest accurate weer-app. We hebben dit jaar een nieuwe winnaar!

Ook zagen we Google Year in Search 2024 voorbijkomen en was er het nieuwe Tikkie jaaroverzicht met interessante statistieken. Uiteraard was er ook het Spotify jaaroverzicht en natuurlijk Spotify Wrapped.

Motorola presenteerde vier nieuwe toestellen, waaronder de Moto G15-modellen en Moto G05 en Google toonde Android XR, waarbij VR en AI worden samengevoegd. Google is ook begonnen met het waarschuwen van gebruikers voor het stoppen van de Google Maps Tijdlijn.

Specials

December is natuurlijk ook de lijst van lijstjes en specials. Op DroidApp hebben we deze maand hard gewerkt aan een aantal mooie overzichten. Natuurlijk de weer-app test, waarover we hierboven al schreven, maar er is meer.

Reviews

In december verschenen de volgende reviews online:

Vergeten

Onze Vergeten-rubriek is ook uitgebreid met nieuwe edities. In december kwamen de volgende specials hiervan online;

Beste apps

We hebben in december ook enkele apps besproken. Dit zijn de beste apps van december 2024.

Lekkerder bij de Boer

Graag verse melk, eieren of kaas van de boer? Met de Lekkerder bij de Boer app kun je precies zien, waar je in je omgeving deze verse producten kunt halen. Je ziet waar de stalletjes staan van boeren die hun producten te koop aan bieden. Niet alleen eerder genoemde producten komen daar voorbij, maar bijvoorbeeld ook honing en vlees worden soms bij de boer verkocht. Via de app vind je ook contactgegevens en zie je de openingstijden.

Google Maps

Een nieuwe update voor Google Maps maakt de kaartendienst nog beter. Vanaf nu vind je nieuwe accentkleuren terug, welke meer bij de app passen. Daarbij is er nog een andere verbetering die de nieuwe Google Maps update meebrengt. Het overzicht met de details, bij het plannen van een route, is in een nieuw jasje gestoken. Je ziet de verandering onder andere terug bij de reistijd.

ANWB Onderweg

We blijven even bij de mobiliteitsapps. Een update voor de ANWB app zorgt voor nieuwe functies bij deze applicatie. Je krijgt vooraankondigingen van wegwerkzaamheden die voor jou interessant zijn, bij jou in de buurt. Ook krijg je File Alerts die op jouw route staan, bijvoorbeeld naar huis en werk.

Bonustip: DroidApp App

Met onze DroidApp App blijf je altijd, waar je ook bent, op de hoogte van het belangrijkste nieuws. Alles rondom apps, Android, providers, smartphones, accessoires en meer vind je terug in de app. Niet alleen het nieuws, maar ook reviews, specials en de toesteldatabase. Helemaal gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.