De vergeten smartphone: Motorola Moto Z

Motorola heeft in de voorbijgaande jaren genoeg telefoons uitgebracht in vele soorten en maten. In de Moto Z-serie werd in 2016 de modulaire Moto Z uitgebracht. Daar praten we je deze zondag over bij in onze nieuwe editie van ‘De vergeten smartphone’.

Moto Z

De Motorola Moto Z vindt zijn oorsprong in het jaar 2016, toen werd de telefoon aangekondigd, samen met de Moto Z Force. Het was een modulaire smartphone, waarbij je ze middels Moto Mods extra’s kon geven. Dit zagen we eerder bij LG al, met LG Friends accessoires, met de LG G5. Moto Mods werkten anders; middels sterke magneten bleven accessoiremodules altijd goed op zijn plek zitten. Je kon bij de Motorola Moto Z bijvoorbeeld kiezen voor een extra projector, extra accupack of een JBL luidspreker.

Opvallend aan het ontwerp van deze telefoon was de dikte van het toestel, of beter gezegd, het ontbreken daarvan. De dikte kwam uit op slechts 5,2 millimeter. De telefoon was vervaardigd uit aluminium en roestvrijstaal. De destijds krachtige Snapdragon 820 octa-core processor was in het toestel te vinden, net als een 2600 mAh batterij, 4GB RAM-geheugen en een opslagruimte van 32GB of 64GB, wat je uit kon breiden met een geheugenkaart. Een 3,5 millimeter aansluiting was niet op het toestel meer te vinden; wilde je een hoofdtelefoon gebruiken, dan kon je deze aansluiten via Bluetooth of via een USB-C kabel.

Voor het maken van foto’s was de Moto Z uitgerust met een 13 megapixel hoofdcamera, voorzien van optische beeldstabilisatie. Verder was er laser-autofocus en 4K filmmogelijkheid. Selfies maakte je met de 5 megapixel front-camera. Het scherm was een 5,5 inch AMOLED-paneel met een resolutie van 2560 x 1440 pixels. De vingerafdrukscanner zat eveneens aan de voorzijde, geplaatst in de ruimte onder het scherm.

Motorola leverde de Moto Z met Android 6.0.1 Marshmallow. De telefoon kreeg zijn updates tot en met Android 8.0 Oreo. Daarbij verscheen ook nog de Motorola Moto Z Force, welke gelijke specificaties had, maar dan met Shattershield-techniek. Dit hield in dat het toestel vrijwel onbreekbaar was. Verder was er een grotere accucapaciteit van 3500 mAh en was er een 21 megapixel camera.

De Motorola Moto Z kwam op de markt voor een bedrag van 649 euro.