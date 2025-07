Google Chrome krijgt update: adresbalk onderin beeld

In plaats van bovenin beeld, kan het zomaar zijn dat je voortaan de adresbalk in de Chrome-browser, onderin beeld terugvindt. Google rolt een update uit voor de Chrome-browser op Android. Hiermee kun je de positie aanpassen.

Adresbalk onderin beeld

Google is al een tijd aan het testen met de adresbalk in de Chrome-browser op Android. Deze kun je namelijk onderin beeld plaatsen, waar deze standaard bovenin beeld wordt getoond. In testversies werden we al voorbereid op de komst van deze wijziging, nu is hij definitief. Middels een server-side update worden gebruikers geattendeerd op deze verandering. Als de functie beschikbaar is, krijg je een melding ‘U kunt de adresbalk naar beneden verplaatsen door deze ingedrukt te houden’.

Samen met de wijziging van de plaats van de adresbalk, kun je nog meer nieuwe wijzigingen terugvinden. Er is een vernieuwd scherm met het kopiëren van de link, als je de tekst ingedrukt houdt. In de instellingen van Chrome voor Android, kun je ook de positie van de adresbalk nog aanpassen.

De wijziging is bij de meeste gebruikers direct actief. Je kunt het proberen door de adresbalk even ingedrukt te houden.