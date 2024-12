Google Chrome voor Android krijgt (eindelijk) ingebouwde PDF-lezer

Het is eindelijk zover. Google komt met een handige verbetering voor de Chrome-browser. Op Android komt er een ingebouwde PDF-lezer.

Chrome met PDF-verbeteringen

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het zover. Google rolt een fijne verbetering uit voor de Chrome-browser in Android. Google zal binnenkort een optie aanbieden waarmee het zelf PDF-bestanden kan openen, zonder dat hiervoor een app van derden nodig is. Hierbij kun je ook PDF-documenten doorzoeken en hier aantekeningen op maken voordat je ze eventueel opslaat in Google Drive.

Op dit moment is de functionaliteit zichtbaar in de code, maar nog niet beschikbaar voor gebruikers. Wanneer de functionaliteit wel beschikbaar komt, is niet bekend.