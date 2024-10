Chrome 131 voor Android brengt verbeteringen voor wachtwoord-apps

Google rolt een nieuwe update uit voor de Chrome-browser. We zijn aangekomen bij Chrome 131 voor Android. Deze nieuwe update brengt verbeteringen voor degenen die een wachtwoordbeheerder gebruiken.

Wachtwoordbeheerder in Chrome 131

Maak je graag gebruik van een tool die de wachtwoorden voor je onthoudt, zoals Bitwarden, Lastpass of een andere toepassing? Met de nieuwe update naar Chrome 131 voor Android kun je profiteren van hele fijne verbeteringen voor deze browser. Er wordt namelijk rekening gehouden met het gebruik van dit soort apps.

Wil je nu inloggen in Chrome voor Android, dan wordt al snel teruggegrepen naar de wachtwoorddienst van Google zelf. Vanaf Chrome 131 krijgt de ingebouwde ondersteuning voor automatisch invullen, ondersteuning voor apps van derden. Bijvoorbeeld dus de eerder genoemde password-managers. Wanneer de autofill-service wordt geactiveerd is in Android, kun je deze activeren in Chrome zelf. Dit doe je via Instellingen > Autofill-services voor het automatisch invullen van wachtwoorden met een andere dienst dan die van Google.

Op dit moment wordt de functie getest in een bètaversie en kun je deze activeren middels een zogenaamde flag; chrome://flags#enable-autofill-virtual-view-structure. De update zelf zal vanaf 12 november te downloaden zijn als definitieve versie.