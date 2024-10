Google Chrome voor Android laat (bijna) je adresbalk onderaan plaatsen

Al langer gaan er berichten rond over de adresbalk van Chrome, die dan onderaan in beeld getoond kan worden. Vooral bij grotere toestellen kan dit een handige toevoeging zijn. Nu zien we deze functie terug in de Android-app.

Adresbalk onderin beeld

De adresbalk onderin beeld; verschillende browsers op smartphones kunnen dit al voor je regelen. Chrome gek genoeg nog niet. Althans, niet op Android, want op Apple iOS kun je op je iPhone gewoon de adresbalk naar beneden verplaatsen. Nu is het bijna zover dat Android-gebruikers hiermee aan de slag kunnen. Nog niet in de definitieve versie, maar testversie Chrome Canary biedt deze functie nu aan.

De adresbalk beneden in beeld op iOS

Met de wijziging wordt de gehele adresbalk, samen met de tabbladen en de drie puntjes voor de instellingen verplaatst naar de onderkant van het scherm. In Chrome Canary dient nog wel een zogenaamde ‘flag’ geactiveerd te worden. Dit is;

chrome://flags/#android-bottom-toolbar

Wanneer de definitieve versie van Chrome de functionaliteit krijgt is nog niet bekend. Maar het goede nieuws is dus wel; Google is ermee bezig.