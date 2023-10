Chrome laat je zelf kiezen: adresbalk boven of onder… op iOS

Een nieuwe functie wordt uitgerold naar Google Chrome voor op de smartphone. Gebruikers krijgen de optie om de adresbalk boven of juist onderin beeld te plaatsen. Het slechte nieuws: de functie is er nog altijd niet voor Android.

Chrome adresbalk op andere positie

Je zou denken dat Google de hoogste prioriteit geeft aan haar eigen besturingssysteem. Niets is minder waar; een belangrijke functie wordt nu namelijk beschikbaar gesteld voor Chrome voor op de iPhone. Een functie waarop door velen al lang op Android gewacht wordt, is namelijk nu beschikbaar in Chrome voor iOS. Het gaat om de plaatsing van de adresbalk, waarbij je op de iPhone nu kunt kiezen om deze bovenin beeld of juist onderin beeld weer te geven. Onderin wordt vaak als positief ervaren, omdat deze gemakkelijker met de vingers te bereiken is, zeker bij grotere schermen.

Op de iPhone is een deel van de opties al onderin beeld te vinden. Denk aan de opties voor de tabbladen en de andere opties die je terug kunt vinden onder de drie puntjes, zoals vertalen of de wachtwoordmanager. De adresbalk kan daar nu dus bij gezet worden. Gebruikers met een iPhone hoeven alleen maar de adresbalk even ingedrukt te houden op hun toestel, waarna je de keuze kunt maken om de positie van de adresbalk te veranderen. De functionaliteit is vanaf nu direct beschikbaar. In de afgelopen jaren kwamen deze berichten ook binnen over de Android-app, maar het is onduidelijk of Google werkt aan een vergelijkbare functie voor Android.

Hoe bevalt dat nou eigenlijk, een iPhone? We hebben de proef op de som genomen. Een maand lang heb ik als Android-liefhebber met een iPhone gelopen. De ervaringen lees je in dit uitgebreide artikel over ‘Van Android naar iPhone‘.