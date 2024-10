Google TV Streamer nu verkrijgbaar in Nederland

Google heeft de opvolger van de Chromecast, de Google TV Streamer uitgebracht in ons land. Met deze nieuwe gadget krijg je verschillende verbeteringen voorgeschoteld, en werkt deze bijvoorbeeld ook met je smart home apparaten.

Google TV Streamer in Nederland

We kunnen vanaf nu de nieuwe Google TV Streamer kopen in Nederland. Google kondigde de nieuwe gadget van het bedrijf begin augustus aan als vervanger voor de Chromecast. Hiermee komt een einde aan het bestaan van de Chromecast, die wordt nu namelijk niet meer gemaakt. Elf jaar lang had Google een mooi stukje techniek in handen. Google heeft de Google TV Streamer voorzien van 4K-ondersteuning voor de hoogste beeldkwaliteit.

Het ontwerp is anders, waarbij je de stick niet direct aansluit op de televisie, maar je de soort settopbox aansluit op je televisie. Deze is voorzien van een ethernetaansluiting en kun je bedienen met een afstandsbediening. Nog steeds kun je de content van bijvoorbeeld je smartphone casten naar het apparaat, en kun je ook aan de slag met AI-tool Gemini en de smart home-ondersteuning. Zo is het mogelijk om je slimme apparaten en verlichting te bedienen en bijvoorbeeld de camerabeelden van je Nest Cam direct op het grote scherm te bekijken.

De nieuwe Google TV Streamer kun je vanaf nu kopen bij Coolblue, Bol.com en MediaMarkt.