Nieuwe Chromecast met Google TV 2K nu te koop in Nederland: voor €39,99

Google heeft vrij onverwacht de nieuwste Chromecast uitgebracht in Nederland. Het is de Chromecast met Google TV 2K welke je vanaf nu in ons land kunt kopen voor 39,99 euro. Het is de goedkopere variant op de eerder verschenen Chromecast met Google TV.

Chromecast met Google TV 2K

Al langere tijd gaan er berichten rond over dat Google met een nieuwe Chromecast zou komen. Aanvankelijk werd gedacht dat Google dit apparaatje op 6 oktober aan zou kondigen, maar toch vrij onverwacht is de nieuwe mediastick van Google nu al uitgebracht, waarmee je in 1080p Full-HD je beelden kunt bekijken. Kers op de taart; hij is ook direct vanaf vandaag verkrijgbaar in ons land.

De nieuwe Chromecast heeft zoals gezegd de naam ‘Chromecast met Google TV 2K’. Dit maakt duidelijk dat we te maken hebben met het goedkopere model, maar waar je verder niets aan hoeft te missen. Je kunt namelijk net als bij het duurdere model aan de slag met het installeren van apps uit de Google Play Store en natuurlijk behoort het casten vanaf een ander apparaat naar de televisie tot de mogelijkheden.

Met een prijs van 39,99 euro, ligt dit bedrag dertig euro lager dan die van de Chromecast met Google TV die in 4K de beelden laat zien. Het nieuwe model Chromecast kun je vanaf nu kopen bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt. Het nieuwe, goedkopere Chromecast-model is te herkennen aan de tekst ‘HD’ op het doosje.