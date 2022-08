KPN stunt met megadeal: internet en tv 12 maanden voor €35 per maand

We zijn vandaag gestuit op een hele interessante KPN aanbieding. De Hussel-aanbieding met (glasvezel) internet en televisie kost je gedurende de looptijd van een jaar, slechts 35,00 euro per maand.

KPN aanbieding voor 35,00 euro

We komen zo nu en dan weleens een interessante aanbieding tegen, en dat is nu ook het geval. Provider KPN stunt namelijk met flinke kortingen op haar Thuis-abonnementen. Het gaat om voordelen op het internet en televisie-abonnement. Het maakt niet uit welke snelheid je kiest, of je gaat voor kabel of het razendsnelle glasvezel. In alle gevallen betaal je slechts 35,00 euro per maand.

Zoals gezegd maakt het niet uit welke internetsnelheid je kiest. Zo kost het 100Mbit glasvezel abonnement net zoveel als het 1Gbit abonnement, indien dit beschikbaar is op je adres. Het televisiepakket zit er voor dit bedrag ook bij. Na de twaalf maanden geldt het normale tarief. In het geval van het 1Gbit abonnement met tv voor 67,50 euro per maand. Aangezien na twaalf maanden het contract ook afloopt, kun je tegen die tijd ook verlengen met een verlengaanbod, of er voor kiezen om over te stappen naar een andere provider. De aanbieding geldt ook voor alleen het internetpakket, zonder televisie.

De aanbieding geldt vanaf vandaag tot en met 11 september 2022. Wil je liever een welkomstcadeau, dan kun je eventueel ook kiezen voor een gratis Sonos Move. De aanbieding kun je direct afsluiten via deze pagina op de KPN-website. Daarbij ontvang je korting als je KPN Mobiel hebt.