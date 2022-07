KPN verhoogt dag- en EU-bundel van Unlimited-klanten

KPN voert wijzigingen door in de Unlimited-abonnementen. Klanten met zo’n abonnement krijgen meer data tot hun beschikking die ze kunnen gebruiken. De verandering geldt zowel voor de dag- als de EU-bundel.

Verhoging van Unlimited-bundels

Telecomprovider KPN verandert het datalimiet van twee verschillende bundels die deel uitmaken van het KPN Unlimited abonnement. Het gaat om de dagbundel en de EU-bundel. In beide gevallen gaan de limieten omhoog, die ervoor zorgen dat je meer data kunt gebruiken. De wijzigingen gelden voor zowel nieuwe als bestaande klanten van de groengekleurde provider met KPN Unlimited

Dagbundel

Om te beginnen de dagbundel. Hiervan gaat het daglimiet omhoog van 8GB naar 10GB. Gebruik je als klant meer dan 10GB, dan kun je kosteloos en onbeperkt dit steeds aanvullen met 2GB. Dit is mogelijk via de MijnKPN app, of middels een SMS-bericht. Hiervoor SMS je ‘NL2000 AAN’ naar 1266.

EU-bundel

Het limiet van de EU-bundel gaat flink omhoog. Was dit eerst nog 25GB, is dat vanaf vandaag 50GB. Dit betekent dat je 50GB per maand kunt roamen binnen de Europese Unie. Wanneer je meer dan 50GB verbruikt, wordt de internetsnelheid verlaagd naar 64 Kb/s downloadsnelheid en 32 Kb/s uploadsnelheid. Hiermee kun je niet echt lekker internetten, maar blijf je wel bereikbaar via bijvoorbeeld WhatsApp.

De wijzigingen worden vanaf vandaag ingevoerd bij KPN.