Wie is de Mol app bijgewerkt voor 2024 met nieuwe opties en poules

Het 24e seizoen van Wie is de Mol gaat op 6 januari 2024 van start. Het spannende spelprogramma is weer voorzien van verschillende kandidaten die de strijd aangaan voor het spelprogramma. Speel mee via de app!

Wie is de Mol app voor 2024

Ieder jaar kun je de Wie is de Mol app gebruiken. Dat zal ook in het komende jaar het geval zijn. De spelshow keert namelijk terug op de Nederlandse televisie, en wel vanaf zaterdag 6 januari. Dit jaar speelt het spel zich af in Mexico. Het land zal dan ook een centrale rol spelen in de spellen die gespeeld moeten worden.

Dit jaar doen er weer verschillende bekende Nederlanders mee aan het spel. We zien bijvoorbeeld journalist en programmamaker Kees van der Spek, verder zien we artiest Babs Schutte, acteur Jeroen Spitzenberger, presentatrice Tooske Ragas en Justin Mooijer, die ook bekend is als dragqueen Janey Jacké.

WIDM app

Meespelen kan via de WIDM app. Met deze applicatie kun je poules aanmaken en zo de strijd aangaan met je vrienden. Samen met familie of vrienden kun je de Mol ontmaskeren. Verder kun je punten inzetten op jouw Mol en je inzet daarmee verdubbelen. In de Wie is de Mol app vind je ook statistieken en vragen waarmee je punten kunt verdienen. Je kunt ook meedoen aan Moltalk.

De eerste aflevering van het 24e seizoen van Wie is de Mol is op zaterdag 6 januari om 20:30 uur op NPO 1.

Wat is Wie is de Mol?

‘Wie is de Mol?’ is een populair Nederlands televisieprogramma dat draait om een groep kandidaten die samen opdrachten moeten uitvoeren om geld te verdienen voor de pot. Echter, één van de kandidaten is de Mol, een saboteur die stiekem de opdrachten probeert te verstoren zonder ontdekt te worden.

Het programma wordt jaarlijks uitgezonden door AVROTROS en bestaat uit verschillende afleveringen waarin de kandidaten opdrachten uitvoeren op diverse locaties, vaak in het buitenland. De opdrachten variëren van fysieke uitdagingen tot puzzels en mentale tests. Bij elke opdracht kunnen de kandidaten geld verdienen voor de prijzenpot, die aan het einde van het seizoen wordt uitgekeerd aan de winnaar, mits de groep erin slaagt de Mol te ontmaskeren.

Het doel van het spel is om de identiteit van de Mol te achterhalen door middel van onderlinge samenwerking, observatie en het analyseren van gedrag. Aan het einde van elke aflevering moeten de kandidaten vragen beantwoorden over de identiteit en het gedrag van de Mol. Degene die het minst weet over de Mol moet het spel verlaten.