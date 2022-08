De 3 beste sim-only aanbiedingen van augustus: hier kun je veel besparen

We hebben een nieuw overzicht voor je met de beste sim-only aanbiedingen van augustus. Deze maand kun je weer profiteren van mooie aanbiedingen. Kies je voor meer data, minder minuten of juist onbeperkt bellen? DroidApp heeft de beste sim-only aanbiedingen van augustus op een rijtje gezet.

Sim-only aanbiedingen augustus

Zomer of niet; ook in de hete maanden kun je geld besparen op je sim-only abonnement. Daarnaast is sim-only vaak veel interessanter met de huidige prijzen dan een prepaid-aansluiting. Bij verschillende providers kun je daarnaast al voor een paar euro per maand een abonnement afsluiten, en is deze ook nog eens maandelijks opzegbaar. De beste aanbiedingen en mogelijkheden hebben we voor je op een rijtje gezet.

Lebara

Bij Lebara kun je profiteren van het voordeel dat je voor een paar euro per maand, een goed abonnement hebt en ook nog eens maandelijks kunt opzeggen. Kies je nu voor een tweejarig abonnement, dan krijg je de eerste zes maanden 50 procent korting per maand. Ook voor de grote dataverbruiker is er genoeg keuze; denk aan de 15GB en 20GB bundel. Daarnaast maak je gebruik van het KPN-netwerk. Het abonnement met 150 minuten, 150 sms’jes en 5GB internet kost je 10,00 euro per maand met het eerste halve jaar dus voor 5,00 euro. Voor 7,00 euro heb je al het maandelijks opzegbare 1GB abonnement met 150 minuten; ideaal als vervanger voor prepaid. Je betaalt geen aansluitkosten.

Verkrijgbaar bij Lebara

50+ Mobiel

Provider 50+ Mobiel hoef je echt niet zelf deze leeftijd al gepasseerd te zijn, maar mag natuurlijk wel. Zes maanden lang krijg je 50 procent korting op 2-jarige abonnementen. Daarbij zijn er ook al bundels met weinig data, wat handig is als je niet veel nodig hebt. De bundel met 500MB en 150 minuten kost je 5,00 euro per maand. Ook bespaar je 19,95 euro aan aansluitkosten dankzij de Zomer Deals. Je hebt ook nog meer keuze aan bundels; waaronder die van 1500MB, 5000MB en 12.5000MB. De bundel met 12,5GB kost je 15,00 euro per maand. Bang voort onverwachte kosten? Voor 1,50 euro per maand activeer je een plafond voor je abonnement. Je kunt daarmee niet buiten je bundel, waardoor je hoge kosten kunt vermijden. Je maakt gebruik van het Vodafone-netwerk.

Simpel

Bij Simpel profiteer je van fijne aanbiedingen. Alleen vandaag nog krijg je bijvoorbeeld gratis extra data zolang je abonnement loopt. Zo heb je 12GB internet voor een tientje per maand, of krijg je 500MB met 50 minuten voor 3,50 euro per maand. Goed om te weten is dat je wel eenmalig 20,00 euro aansluitkosten betaalt. Bij Simpel maak je gebruik van het netwerk van T-Mobile. Net als bij de andere providers kun je je bundel in heel de EU gebruiken.

Verkrijgbaar bij Simpel

Andere providers

Ben je benieuwd naar de deals van de andere providers? Hieronder link je gelijk naar de sim-only pagina van de aanbieder of provider.

Welk abonnement en welke aanbiedingen het beste bij jouw wensen passen? DroidApp heeft de onafhankelijke handige sim-only vergelijker voor je, waar je precies kunt zien wat het beste bij je past.