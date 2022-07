Lebara introduceert nieuwe, scherp geprijsde sim-only abonnementen

Telecomprovider Lebara gooit per vandaag, 14 juli, haar sim-only abonnementen op de schop. De provider, die gebruik maakt van het KPN-netwerk, wijzigt de bundelkeuze en komt met een 20GB internetbundel.

Lebara met nieuwe abonnementen

Als je op zoek bent naar een sim-only abonnement, kun je natuurlijk ons maandelijkse overzicht bekijken. Denk aan de sim-only aanbiedingen van juli. Het afsluiten van een abonnement bij Lebara kan nu extra lonen, dankzij de introductie van een nieuw pakket aan bundels en abonnementssoorten. De 2GB en 7GB databundel zijn hiermee verdwenen. De 3GB, 15GB en 20GB bundel zijn toegevoegd aan het portfolio van de provider.

Vanaf vandaag kun je er terecht voor de nieuwe abonnementsvormen. Hierbij kun je nog steeds kiezen uit 150 minuten/sms’jes, of onbeperkt bellen. De bundel met 1GB internet begint bij 6,00 euro met 150 min/sms, voor de bundel met 20GB betaal je 18,00 euro.

De nieuwe bundels hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Dit in combinatie met 150 minuten of sms’jes. Kies je voor Unlimited bellen en sms’en, dan kost het abonnement één euro meer per maand. De prijzen van de bundels zijn niet verhoogd of verlaagd in vergelijking met voor vandaag. Je kunt nog steeds kiezen uit een 24 maanden contract of maandelijks opzegbaar.

1GB – 6,00 euro per maand

– 6,00 euro per maand 3GB – 8,00 euro per maand

– 8,00 euro per maand 5GB – 9,00 euro per maand

– 9,00 euro per maand 10GB – 12,00 euro per maand

– 12,00 euro per maand 15GB – 15,00 euro per maand

– 15,00 euro per maand 20GB – 18,00 euro per maand

De nieuwe bundels van Lebara zijn vanaf nu te bestellen bij Lebara.