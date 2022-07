T-Mobile, Tele2, Simpel en Ben verlengen gratis bellen en sms’en van en naar Oekraïne

T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel stelden met de oorlog in Oekraïne in dat er gratis gebeld en gesms’t kon worden van en naar Oekraïne. Deze maatregel wordt verlengd, en ook wordt er informatie gegeven over hoe het in de toekomst geregeld gaat worden bij de vier providers.



Bellen en sms’en van en naar Oekraïne

Tot en met 30 september 2022 blijft het bellen en sms’en tussen Oekraïne en Nederland gratis voor klanten van T-Mobile, Tele2, Simpel en Ben. De vier providers hebben dit nieuws bekend gemaakt; zowel voor abonnementen als prepaid-aansluitingen. Op 25 februari, de dag na de Russische inval in Oekraïne, maakten de vier providers al bekend dat het sms’en en bellen van en naar Oekraïne zonder kosten zou zijn. Dit is nu het geval dus tot en met eind september.

Vanaf 1 oktober worden wel veranderingen doorgevoerd, waardoor het niet meer kosteloos is. T-Mobile, Ben, Simpel en Tele2 plaatsen Oekraïne dan tijdelijk in de landen met het laagste internationale tarief. Dit betekent dat het bellen 0,23 eurocent per minuut gaat kosten en 0,07 eurocent per sms. Normaal ligt dit tarief op 1,02 euro per minuut en 0,25 eurocent per sms.

Voorlopig blijft ook nieuwszender Ukraina 24 beschikbaar voor klanten van T-Mobile Thuis. De zender is te vinden op kanaal 420. In de afgelopen tijd heeft T-Mobile 10.000 simkaarten gratis beschikbaar gesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Deze kaarten worden allen voorzien van een nieuwe databundel van 50GB. De informatie hierover heeft T-Mobile gebundeld op deze pagina.