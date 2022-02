T-Mobile verhoogt daglimiet van Unlimited-abonnement

Het maximaal aantal gigabyte dat je per dag mag gebruiken bij het T-Mobile Unlimited-abonnement gaat omhoog. De provider heeft zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, deze verhoogd met twee gigabyte.

Meer data in dagbundel Unlimited

Een voordeel van het Unlimited-abonnement van T-Mobile is dat je lekker veel data kunt verstoken voor een vast bedrag per maand. Niet bepaald vervelend in een tijd dat we veel onze tijd doorbrengen met de smartphone in de hand. Unlimited is eigenlijk altijd wel onbeperkt, maar bereik je op een dag het daglimiet, dan moet je deze via de app van de provider of middels SMS weer ophogen. Je krijgt dan weer 2GB erbij voor die dag, en dat kun je de dag door herhalen.

T-Mobile heeft nu de dagbundel verhoogd. Waar deze eerst uitkwam op 8GB per dag, totdat je deze weer moest ophogen, is dat nu verhoogd naar 10GB. Wanneer je de 10GB hebt bereikt, kun je op de bekende manieren weer 2GB opwaarderen. De wijziging is actief voor bestaande en nieuwe klanten van T-Mobile. Je hoeft hier als klant niets voor te doen. De wijziging wordt niet doorgevoerd voor prepaid-Unlimited klanten en voor klanten met 4G Thuis van T-Mobile.

