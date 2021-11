T-Mobile ziet aantal klanten wederom stijgen in Q3 2021

Het magentagekleurde T-Mobile laat weten dat het aantal klanten verder is gestegen in het kwartaal. Het gaat om cijfers van het derde kwartaal van 2021 waarover de cijfers nu zijn gedeeld.

T-Mobile in Q3 2021

Het aantal nieuwe abonnees bij T-Mobile steeg in het derde kwartaal van 2021 met 52.000 mobiele abonnees. In totaal zag T-Mobile het aantal klanten stijgen met 66.000, waarvan er 14.000 kozen voor een abonnement voor diensten thuis, zogenaamd vast. Denk aan internet, televisie en bellen. In totaal komt het aantal klanten uit op 6,9 miljoen. Het aantal klanten met een vast abonnement komt uit op 721.000.

Financieel ging het ook goed met T-Mobile. De provider zag de omzet met 6,4 procent stijgen naar 515 miljoen euro. De stijging van de omzet was het grootst bij de mobiele afdeling. Bij de vaste diensten zag T-Mobile nam de omzet toe met een percentage van 4,2 procent.

