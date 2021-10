Storing bij T-Mobile: klanten krijgen SMS met ‘Welkom in het buitenland’

Klanten van provider T-Mobile, Simpel, Ben en Tele2 krijgen spook-sms’jes. Verschillende klanten maken melding van het ontvangen van SMS’jes als ‘Welkom in Duitsland’ en ook andere landen.

‘Welkom in…’ SMS

Zit je thuis op de bank, krijg je ineens een SMS ‘Welkom in Duitsland’. Het gebeurt en gebeurde vandaag bij klanten met een telefoonnummer bij T-Mobile. Door een storing krijgen klanten SMS’jes met ‘Welkom in België’. Andere landen zoals ‘Welkom in Frankrijk’ of ‘Welkom in Duitsland’ zijn ook al voorbij gekomen. Ditzelfde geldt voor Denemarken en Portugal. Veel landen lijken dus wel voorbij te komen.

Het probleem doet zich niet alleen voor bij T-Mobile zelf, ook bij dochterondernemingen. Dit betekent dat klanten van Ben, Tele2 en Simpel ook een SMS kunnen krijgen. Van Marianne kregen we een screenshot van de SMS ‘Welkom in Duitsland’, terwijl zij verre van die bestemming zit. Niet alle klanten krijgen een SMS met dat zij in het buitenland zijn.

Hoewel het voor verwarring kan zorgen, hoeven klanten zich geen zorgen te maken, meldt de provider. Het gaat om een storing, maar wel een unieke storing. Dit is volgens de magentagekleurde provider nog niet eerder gebeurd. Er wordt gezocht naar de oorzaak van de storing.

