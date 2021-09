T-Mobile verruimt databundels: dit gaat er veranderen

T-Mobile heeft bekend gemaakt dat het een aantal wijzigingen doorvoert in haar abonnementen. De mobiele abonnementen worden van meer data voorzien.

T-Mobile wijzigt bundels

Per direct heeft T-Mobile wijzigingen doorgevoerd in de mobiele abonnementen die het bedrijf aanbiedt. De veranderingen hebben betrekking op de bundels met 5GB internet en 10GB. Voor bestaande klanten lijkt er niets te veranderen, nieuwe klanten kunnen kiezen voor een nieuwe abonnementsvorm.

De 5GB databundel wordt niet meer aangeboden. Deze is veranderd naar een 8GB bundel, waarbij de prijs per maand gelijk is gebleven. Een andere bundel die niet meer aangeboden wordt, is de 10GB bundel. Dit is de 15GB bundel geworden en kost voortaan 0,50 eurocent per maand extra.

Het combivoordeel van T-Mobile, waarbij meerdere T-Mobile abonnementen zijn op eenzelfde adres, blijft behouden. Dit betekent 2,50 euro korting per maand en 2GB extra bovenop je ‘normale’ datategoed. Bij de 1GB bundel en de Unlimited-abonnementen zijn geen veranderingen doorgevoerd. In een toelichting laat T-Mobile weten dat het Datavrije Muziek, uit de bundel van 10GB heeft gehaald voor nieuwe klanten. Het zou volgens de provider moeilijk zijn om partners te vinden om deze optie aan te bieden, en klanten zouden dit doorgaans niet belangrijk vinden bij het kiezen van een nieuw abonnement.

De nieuwe T-Mobile bundels, voor zowel met toestel als sim-only zijn direct te zien en aan te schaffen bij T-Mobile.

